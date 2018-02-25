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exclusive / Технологии

Компании Microsoft и Xiaomi подписали договор о сотрудничестве
Меморандум о сотрудничестве, подписанный компаниями Xiaomi и Microsoft, касается взаимовыгодных отношений в областях аппаратного обеспечения, облачных технологий и искусственного интеллекта. Финансовые условия соглашения не разглашаются, но эксперты отмечают, что документ поможет компаниям в продвижении своего бизнеса на территории США и Китая.

Компании Microsoft и Xiaomi подписали договор о сотрудничестве


Как отмечают эксперты, заключение Меморандума о сотрудничестве между Xiaomi и Microsoft поможет китайской компании более успешно вести бизнес на американском рынке, а Microsoft сможет упрочить свои позиции на рынке Китая. По условиям подписанного соглашения, компании получают право на использование технологий друг друга. Например, Xiaomi сможет использовать средства облачного вычислительного продукта Azure для разработки своих смартфонов. Информация о коммерческой стороне взаимовыгодного сотрудничества Xiaomi и Microsoft пока остается тайной, известно лишь то, что подписанный документ не является юридически обязывающим партнерством.

На фоне укрепляющегося сотрудничества американской и китайской компаний следует вспомнить, что в феврале текущего года спецслужбы США предостерегали американцев от использования в повседневной жизни смартфонов, произведенных в Китае, опасаясь попыток шпионажа и возможности сотрудничества китайских производителей гаджетов с правительством КНР.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 12:47
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