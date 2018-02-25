Ватикан намерен обучать экзорцистов на спецкурсах
В Ватикане в скором времени начнут оказывать помощь экзорцистам. Речь идёт о специальных курсах, они направлены на изгнание демонов. Информация об этом представлена медиа-изданием Vatican News.
В Риме, в Папском университете Regina Apostolorum, в скором времени откроется возможность посещать особые учебные занятия. Подобное мероприятие является первым в новой области знаний. Они будут продолжаться не менее шести дней, их основной целью является глубокое освещение темы, представляющей собой аспекты противоречивости и замалчивания. На протяжении апрельских курсов большая группа экспертов намерена выступить перед слушателями. Бениньо Палилла (Benigno Palilla) из Сицилии ранее открыл курсы в Палермо. Это стало возможным после разрешения, полученного от епископской конференции. На его лекциях выступают эксперты по сатанизму и сектам.
Господин Палилла отметил в массмедиа, что священник не просто должен быть экзорцистом. Он обязан пройти обучение у специалистов ввиду того, что это изначально не входит в сферу его профессиональной деятельности. В Италии специализированные услуги экзорцизма оказывают около 500 тысячам гражданам ежегодно. Некоторые проблемы имеют отношение не только к демонам, но и к психологическим аспектам.
В Риме, в Папском университете Regina Apostolorum, в скором времени откроется возможность посещать особые учебные занятия. Подобное мероприятие является первым в новой области знаний. Они будут продолжаться не менее шести дней, их основной целью является глубокое освещение темы, представляющей собой аспекты противоречивости и замалчивания. На протяжении апрельских курсов большая группа экспертов намерена выступить перед слушателями. Бениньо Палилла (Benigno Palilla) из Сицилии ранее открыл курсы в Палермо. Это стало возможным после разрешения, полученного от епископской конференции. На его лекциях выступают эксперты по сатанизму и сектам.
Господин Палилла отметил в массмедиа, что священник не просто должен быть экзорцистом. Он обязан пройти обучение у специалистов ввиду того, что это изначально не входит в сферу его профессиональной деятельности. В Италии специализированные услуги экзорцизма оказывают около 500 тысячам гражданам ежегодно. Некоторые проблемы имеют отношение не только к демонам, но и к психологическим аспектам.
Автор: Семен Зайцев