Эксперты рассказали о десятке лучших технологий 2018 года
Эксперты составили перечень лучших и наиболее прогрессивных технологий 2018 года. Пока они не успели найти широкого применения, однако специалисты считают, что это лишь вопрос времени.
Среди первых эксперты выделили возможность 3D-печати металлом, ведь прежде такая манипуляция проделывалась только с пластиком. К примеру, эту технологию активно применяют в Британии. Вторую позицию занимают искусственные эмбрионы мышей, вырастить которых ученым из Кембриджа удалось посредством стволовых клеток. Тройку лидеров закрывает “умный” город, что является проектом компании Google Sidewalk Labs. Четвертое место в ТОП-10 занимает стремительно развивающийся ИИ, а пятерку лучших завершают нейронные сети.
Далее в списке, составленном экспертами, стоят наушники Pixel Buds производства Google, затем разместились газовые электростанции с нулевой эмиссией. В перечне перспективных технологий оказалась приватность в Сети, генетические предсказания, а замыкают ТОП-10 2018 года квантовые компьютеры.
Среди первых эксперты выделили возможность 3D-печати металлом, ведь прежде такая манипуляция проделывалась только с пластиком. К примеру, эту технологию активно применяют в Британии. Вторую позицию занимают искусственные эмбрионы мышей, вырастить которых ученым из Кембриджа удалось посредством стволовых клеток. Тройку лидеров закрывает “умный” город, что является проектом компании Google Sidewalk Labs. Четвертое место в ТОП-10 занимает стремительно развивающийся ИИ, а пятерку лучших завершают нейронные сети.
Далее в списке, составленном экспертами, стоят наушники Pixel Buds производства Google, затем разместились газовые электростанции с нулевой эмиссией. В перечне перспективных технологий оказалась приватность в Сети, генетические предсказания, а замыкают ТОП-10 2018 года квантовые компьютеры.
Автор: Марина Вебер