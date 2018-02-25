В Китае появился затор из 8 тысяч машин
Огромный затор протяженностью в 8 тысяч автомобилей появился в Китае. «Провокатором» случившегося стал сильный туман. Участком пробки стала территория паромной переправы через пролив Цюнчжоу.
Инцидент зафиксирован в Хайкоу (провинция Хайнань). Сообщается о временном закрытии переправы в связи с этим. Согласно сообщениям местных источников, она не работает уже несколько дней.
Ситуация осложнилась и наступлением китайского Нового года с 15 по 21 февраля. По этой причине в город прибыли около 400 тысяч туристов из разных городов, что прибавило количество автомобилей в городе на 90 тысяч. Хайнань считается одним из самых популярных мест для отдыха, где можно отпраздновать китайский Новый Год.
Инцидент зафиксирован в Хайкоу (провинция Хайнань). Сообщается о временном закрытии переправы в связи с этим. Согласно сообщениям местных источников, она не работает уже несколько дней.
Ситуация осложнилась и наступлением китайского Нового года с 15 по 21 февраля. По этой причине в город прибыли около 400 тысяч туристов из разных городов, что прибавило количество автомобилей в городе на 90 тысяч. Хайнань считается одним из самых популярных мест для отдыха, где можно отпраздновать китайский Новый Год.
Автор: Сёмина Виктория