Российские налоговики выявляют «серые схемы» за 30 минут
Российские налоговики могут выявлять «серые схемы» на протяжении получаса, это стало возможным при помощи компьютера «АСК НДС-2». Ранее для их выявления осуществляли комплексные мероприятия, они проводились нескольких месяцев.
В рамках совершенствования работы налоговых служб внедряется новейшее программное обеспечение, включая мощные информационные ресурсы. Они помогают, в сочетании с риск-ориентированным подходом, проводить персонифицированную налоговую историю каждого российского налогоплательщика. Специальная компьютерная программа подвергает анализу данные относительно деятельности компаний и организаций. Структуры распределяются по группам имеющих низкий, средний и высокий налоговый риск. Третья группа проверяется особо тщательно.
После начала использования компьютера модели «АСК НДС-2» произошло снижение на 20% количества налогоплательщиков, добровольно заявивших о НДС из бюджета. Электронная система «Налог-3» позволила ФНС РФ осуществить формирование базы данных в федеральном масштабе.
В рамках совершенствования работы налоговых служб внедряется новейшее программное обеспечение, включая мощные информационные ресурсы. Они помогают, в сочетании с риск-ориентированным подходом, проводить персонифицированную налоговую историю каждого российского налогоплательщика. Специальная компьютерная программа подвергает анализу данные относительно деятельности компаний и организаций. Структуры распределяются по группам имеющих низкий, средний и высокий налоговый риск. Третья группа проверяется особо тщательно.
После начала использования компьютера модели «АСК НДС-2» произошло снижение на 20% количества налогоплательщиков, добровольно заявивших о НДС из бюджета. Электронная система «Налог-3» позволила ФНС РФ осуществить формирование базы данных в федеральном масштабе.
Автор: Семен Зайцев