Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018
exclusive / Экономика

Российские налоговики выявляют «серые схемы» за 30 минут
Российские налоговики могут выявлять «серые схемы» на протяжении получаса, это стало возможным при помощи компьютера «АСК НДС-2». Ранее для их выявления осуществляли комплексные мероприятия, они проводились нескольких месяцев.

Российские налоговики выявляют «серые схемы» за 30 минут

В рамках совершенствования работы налоговых служб внедряется новейшее программное обеспечение, включая мощные информационные ресурсы. Они помогают, в сочетании с риск-ориентированным подходом, проводить персонифицированную налоговую историю каждого российского налогоплательщика. Специальная компьютерная программа подвергает анализу данные относительно деятельности компаний и организаций. Структуры распределяются по группам имеющих низкий, средний и высокий налоговый риск. Третья группа проверяется особо тщательно.

После начала использования компьютера модели «АСК НДС-2» произошло снижение на 20% количества налогоплательщиков, добровольно заявивших о НДС из бюджета. Электронная система «Налог-3» позволила ФНС РФ осуществить формирование базы данных в федеральном масштабе.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 13:10
Читайте также
Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на
Жители Кировска получили предупреждение от МЧС о
ВМФ России получит новый авианосец
Художница обвинила журнал Maxim в воровстве
Финальный зачет: Самые яркие, необычные и
Российские налоговики выявляют «серые схемы» за
YouTube заблокировал видео с поющими гимн на
Ковальчук считает победу сборной России по хоккею
Звезда “Танцев” Екатерина Решетникова
Хоккеиста Гусева из России признали лучшим
Умер бывший главный конструктор «АвтоВАЗа» и
В России рухнули цены на дешевые смартфоны от
Добавление комментария
Последние новости
25.02, 17:44 Ученые определили наиболее безопасную для жизни страну
25.02, 17:33 Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на
25.02, 17:24 СМИ сообщают о расставании Эвана Макгрегора с молодой
25.02, 17:20 Американские ученые создали искусственный глаз
25.02, 17:14 В Минобороны РФ рассказали о создании сверхзвукового
25.02, 17:05 NY Post назвала хоккеистов из РФ, выигравших ОИ-2018,
25.02, 16:55 Жители Кировска получили предупреждение от МЧС о морозах
25.02, 16:44 Канадские ученые через электроэнцефалограф прочитали
25.02, 16:35 Ким Уайлд рассказала о встрече с НЛО 9 лет назад
25.02, 16:26 Артист «Цирка Запашного» Мартынов упал из-за
25.02, 16:19 Путин после победы сборной по хоккею на ОИ лично
25.02, 16:10 Пользователи Сети раскритиковали Любовь Успенскую за
25.02, 16:00 В Сети появилось первое фото флагманского смартфона
25.02, 15:49 Ученые назвали продукты-провокаторы камней в почках
25.02, 15:40 Регина Тодоренко и Влад Топалов работают над совместным
25.02, 15:30 Кросс-купе Volvo XC50 засветилось на первых рендерах
25.02, 15:18 ВМФ России получит новый авианосец
25.02, 15:10 Диетологи установили влияние на снижение веса качества
25.02, 14:58 Художница обвинила журнал Maxim в воровстве
25.02, 14:50 Финальный зачет: Самые яркие, необычные и запоминающиеся