Ученые: Глобальное потепление сохранит пресную воду Земли
Американские эксперты изучили связь между глобальным потеплением и степенью солености поверхностных вод. По мнению специалистов, через ближайшие десять лет человечество рискует остаться без пресной воды.
Причиной тому, считает доктор геологических наук Кристина Гачес, может послужить повышение солености озер и рек из-за использования в дорожной соли для посыпания улиц при гололеде или снеговом накате. В США, например, каждый год коммунальные службы рассыпают на дорогах более 10 млн тонн химикатов, часть которых проникает в почву и попадает во внутренние воды. В результате повышается степень солености грунтов и пресных водоемов. Спасением от подобных загрязнений окружающей среды, по мнению ученых, может стать глобальное потепление.
При уменьшении количества снега потребность в использовании дорожных химикатов резко снизится. Чем меньше люди будут применять технической соли, тем быстрее восстановится солевой баланс в реках и озерах. Однако, как отмечают эксперты, потепления следует ожидать не раньше периода между 2040-2099 годами, а до этого человечество должно задуматься о других способах решения проблем, связанных со снижением количества пресной воды на Земле.
Ранее ученые заявили, что глобальное потепление спровоцирует высыхание почвы на Голубой планете.
Причиной тому, считает доктор геологических наук Кристина Гачес, может послужить повышение солености озер и рек из-за использования в дорожной соли для посыпания улиц при гололеде или снеговом накате. В США, например, каждый год коммунальные службы рассыпают на дорогах более 10 млн тонн химикатов, часть которых проникает в почву и попадает во внутренние воды. В результате повышается степень солености грунтов и пресных водоемов. Спасением от подобных загрязнений окружающей среды, по мнению ученых, может стать глобальное потепление.
При уменьшении количества снега потребность в использовании дорожных химикатов резко снизится. Чем меньше люди будут применять технической соли, тем быстрее восстановится солевой баланс в реках и озерах. Однако, как отмечают эксперты, потепления следует ожидать не раньше периода между 2040-2099 годами, а до этого человечество должно задуматься о других способах решения проблем, связанных со снижением количества пресной воды на Земле.
Ранее ученые заявили, что глобальное потепление спровоцирует высыхание почвы на Голубой планете.
Автор: Чупира Марьяна