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Стефанию Маликову раскритиковали за “опасное” фото с сыном миллиардера
Стефания Маликова, дочь отечественного поп-исполнителя Дмитрия Маликова, подверглась критике со стороны подписчиков. Публика сочла “опасным” снимок, где ее спасает от падения сын миллиардера.

Стефанию Маликову раскритиковали за “опасное” фото с сыном миллиардера

Стефания Маликова на своей странице в Instagram поделилась фото, где она якобы находится на грани падения, свисая с крыши здания. В этот момент за руку девушку удерживает ее возлюбленный, сын миллиардера Леонид Груздев. Несмотря на экстремальный вид фото, сама дочь Дмитрия Маликова при этом широко улыбается, а в подписи к публикации она уточнила: “Всегда меня спасает”. Таким образом Маликова намекнула на наличие поддержки со стороны молодого человека.

Хотя большинство фолловеров оценили оригинальность снимка, многие все же выступили с критикой в адрес дочери Маликова. По мнению некоторых подписчиков, таким кадром девушка подает дурной пример, призывая делать экстремальные фото. Кроме того, нашлись и те, кто убежден, что такое поведение слишком “детское” и недостойно взрослой наследницы известного артиста.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:03
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