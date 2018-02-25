Американские ученые создали искусственный глаз
Американские ученые создали линзу, которая функционирую как обычный глаз. Устройство имеет искусственную мышцу и возможность корректировать искажения изображения.
Сотрудники Гарвардского университета создали оптические линзы, которые состоят из слоев наноструктур. Фокус в такой оптике может быть изменен, приложив механическое воздействие. Также оптические свойства в такой структуре можно скорректировать, меняя расстояние между наночастицами. Таким образом, можно в динамике устранять аберрации в изображении. Также в этом будет участвовать искусственная мышца, которая состоит из полимера, не проводящего электричество, и пары электродов. Подавая ток на электроды, можно изменять размеры металинзы и расстояние внутренних элементов.
Созданные оптические системы, имеющие в составе такие структуры, можно использовать в смартфонах, планшетах, простых очках, микроскопах, очках виртуальной реальности. В этих аппаратах будет востребована возможность металинз быстро корректировать свои настройки и исправлять различные искажения.
Сотрудники Гарвардского университета создали оптические линзы, которые состоят из слоев наноструктур. Фокус в такой оптике может быть изменен, приложив механическое воздействие. Также оптические свойства в такой структуре можно скорректировать, меняя расстояние между наночастицами. Таким образом, можно в динамике устранять аберрации в изображении. Также в этом будет участвовать искусственная мышца, которая состоит из полимера, не проводящего электричество, и пары электродов. Подавая ток на электроды, можно изменять размеры металинзы и расстояние внутренних элементов.
Созданные оптические системы, имеющие в составе такие структуры, можно использовать в смартфонах, планшетах, простых очках, микроскопах, очках виртуальной реальности. В этих аппаратах будет востребована возможность металинз быстро корректировать свои настройки и исправлять различные искажения.
Автор: Северов Андрей