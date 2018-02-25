Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018
exclusive / Технологии

В Microsoft Store началась распродажа смартфонов Lumia, работающих на Windows 10
Компания Microsoft организовала через магазин Microsoft Store распродажу смартфонов Lumia, сделав очередную попытку заработать на гаджетах под управлением Windows 10. Однако акционные цены на смартфоны удивили покупателей своим высоким уровнем, ведь за некоторые модели просят 500 долларов, хотя и технологически, и программно они являются устаревшими.

В Microsoft Store началась распродажа смартфонов Lumia, работающих на Windows 10


Смартфоны под управлением Windows 10 не особенно пользуются популярностью у покупателей, о чем свидетельствуют статистические данные 2017 года, по результатам которых 99,9% рынка мобильных устройств завоевали гаджеты на базе Android и iOS. В компании Microsoft признали провалом выпуск смартфонов с операционной системой Windows 10, но попытались извлечь хоть какую-то выгоду из сложившейся ситуации. Через магазин Microsoft Store устроили распродажу смартфонов модельного ряда Lumia, однако неприятно удивили покупателей высоким уровнем цен за явно устаревшие продукты. Цены на самую дорогую версию Lumia достигают 500 долларов (около 30000 рублей по текущему курсу), хотя за эти деньги покупатель получает устройство на устаревшем процессоре Snapdragon 810 без какой-либо дальнейшей программной поддержки. Стоимость самой дешевой модели, выполненной на базе еще более старого Snapdragon 210, составляет 139 долларов (8000 руб.).

Стоит отметить, что Windows 10 Mobile - операционная система, которую уже не будут обновлять, а многие разработчики программного обеспечения не только не занимаются выпуском новых приложений для нее, но и закрывают поддержку старых. Например, мессенджер WhatsApp перестал поддерживать платформу Windows.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 13:24
Читайте также
Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на
Жители Кировска получили предупреждение от МЧС о
ВМФ России получит новый авианосец
Художница обвинила журнал Maxim в воровстве
Финальный зачет: Самые яркие, необычные и
Российские налоговики выявляют «серые схемы» за
YouTube заблокировал видео с поющими гимн на
Ковальчук считает победу сборной России по хоккею
Звезда “Танцев” Екатерина Решетникова
Хоккеиста Гусева из России признали лучшим
Умер бывший главный конструктор «АвтоВАЗа» и
В России рухнули цены на дешевые смартфоны от
Добавление комментария
Последние новости
25.02, 17:44 Ученые определили наиболее безопасную для жизни страну
25.02, 17:33 Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на
25.02, 17:24 СМИ сообщают о расставании Эвана Макгрегора с молодой
25.02, 17:20 Американские ученые создали искусственный глаз
25.02, 17:14 В Минобороны РФ рассказали о создании сверхзвукового
25.02, 17:05 NY Post назвала хоккеистов из РФ, выигравших ОИ-2018,
25.02, 16:55 Жители Кировска получили предупреждение от МЧС о морозах
25.02, 16:44 Канадские ученые через электроэнцефалограф прочитали
25.02, 16:35 Ким Уайлд рассказала о встрече с НЛО 9 лет назад
25.02, 16:26 Артист «Цирка Запашного» Мартынов упал из-за
25.02, 16:19 Путин после победы сборной по хоккею на ОИ лично
25.02, 16:10 Пользователи Сети раскритиковали Любовь Успенскую за
25.02, 16:00 В Сети появилось первое фото флагманского смартфона
25.02, 15:49 Ученые назвали продукты-провокаторы камней в почках
25.02, 15:40 Регина Тодоренко и Влад Топалов работают над совместным
25.02, 15:30 Кросс-купе Volvo XC50 засветилось на первых рендерах
25.02, 15:18 ВМФ России получит новый авианосец
25.02, 15:10 Диетологи установили влияние на снижение веса качества
25.02, 14:58 Художница обвинила журнал Maxim в воровстве
25.02, 14:50 Финальный зачет: Самые яркие, необычные и запоминающиеся