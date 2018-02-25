В Microsoft Store началась распродажа смартфонов Lumia, работающих на Windows 10
Компания Microsoft организовала через магазин Microsoft Store распродажу смартфонов Lumia, сделав очередную попытку заработать на гаджетах под управлением Windows 10. Однако акционные цены на смартфоны удивили покупателей своим высоким уровнем, ведь за некоторые модели просят 500 долларов, хотя и технологически, и программно они являются устаревшими.
Смартфоны под управлением Windows 10 не особенно пользуются популярностью у покупателей, о чем свидетельствуют статистические данные 2017 года, по результатам которых 99,9% рынка мобильных устройств завоевали гаджеты на базе Android и iOS. В компании Microsoft признали провалом выпуск смартфонов с операционной системой Windows 10, но попытались извлечь хоть какую-то выгоду из сложившейся ситуации. Через магазин Microsoft Store устроили распродажу смартфонов модельного ряда Lumia, однако неприятно удивили покупателей высоким уровнем цен за явно устаревшие продукты. Цены на самую дорогую версию Lumia достигают 500 долларов (около 30000 рублей по текущему курсу), хотя за эти деньги покупатель получает устройство на устаревшем процессоре Snapdragon 810 без какой-либо дальнейшей программной поддержки. Стоимость самой дешевой модели, выполненной на базе еще более старого Snapdragon 210, составляет 139 долларов (8000 руб.).
Стоит отметить, что Windows 10 Mobile - операционная система, которую уже не будут обновлять, а многие разработчики программного обеспечения не только не занимаются выпуском новых приложений для нее, но и закрывают поддержку старых. Например, мессенджер WhatsApp перестал поддерживать платформу Windows.
Смартфоны под управлением Windows 10 не особенно пользуются популярностью у покупателей, о чем свидетельствуют статистические данные 2017 года, по результатам которых 99,9% рынка мобильных устройств завоевали гаджеты на базе Android и iOS. В компании Microsoft признали провалом выпуск смартфонов с операционной системой Windows 10, но попытались извлечь хоть какую-то выгоду из сложившейся ситуации. Через магазин Microsoft Store устроили распродажу смартфонов модельного ряда Lumia, однако неприятно удивили покупателей высоким уровнем цен за явно устаревшие продукты. Цены на самую дорогую версию Lumia достигают 500 долларов (около 30000 рублей по текущему курсу), хотя за эти деньги покупатель получает устройство на устаревшем процессоре Snapdragon 810 без какой-либо дальнейшей программной поддержки. Стоимость самой дешевой модели, выполненной на базе еще более старого Snapdragon 210, составляет 139 долларов (8000 руб.).
Стоит отметить, что Windows 10 Mobile - операционная система, которую уже не будут обновлять, а многие разработчики программного обеспечения не только не занимаются выпуском новых приложений для нее, но и закрывают поддержку старых. Например, мессенджер WhatsApp перестал поддерживать платформу Windows.
Автор: Артемов Сергей