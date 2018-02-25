“Дом-2”: Дарья Пынзарь шокировала жителей Турции неприемлемым поведением
Экс-участница скандального проекта “Дом-2” Дарья Пынзарь шокировала жителей Турции непристойным поведением. На отдых за границу телеведущая отправилась вместе со своей семьей.
Накануне вместе с родными Дарья Пынзарь отправилась к одному из размещенных в Турции мемориалов. Там звезда “Дома-2” шумела и веселилась, что вызвало негативную реакцию со стороны местных. В частности, оказалось, что ранее крепость, где она находится, служила тюрьмой для граждан, обреченных на смертную казнь. Со смотровой площадки, где Пынзарь с семьей делала веселые фото, когда-то сбрасывали приговоренных к смерти людей.
Сама экс-звезда “Дома-2” не стала скрывать, что допустила оплошность. Она призвала своих поклонников в случае путешествий хорошо ознакамливаться с историей тех мест, которые они планируют посетить. Фолловеры решили поддержали Дарью Пынзарь, а теледива добавила, что точно не стала бы делать таких радостных фото, знай она все изначально.
Ранее Пынзарь пожаловалась фанатам на проблемы со сном.
Накануне вместе с родными Дарья Пынзарь отправилась к одному из размещенных в Турции мемориалов. Там звезда “Дома-2” шумела и веселилась, что вызвало негативную реакцию со стороны местных. В частности, оказалось, что ранее крепость, где она находится, служила тюрьмой для граждан, обреченных на смертную казнь. Со смотровой площадки, где Пынзарь с семьей делала веселые фото, когда-то сбрасывали приговоренных к смерти людей.
Сама экс-звезда “Дома-2” не стала скрывать, что допустила оплошность. Она призвала своих поклонников в случае путешествий хорошо ознакамливаться с историей тех мест, которые они планируют посетить. Фолловеры решили поддержали Дарью Пынзарь, а теледива добавила, что точно не стала бы делать таких радостных фото, знай она все изначально.
Ранее Пынзарь пожаловалась фанатам на проблемы со сном.
Автор: Марина Вебер