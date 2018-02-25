В Москве грумер жестоко избила приведенную на стрижку собаку
В Москве владельцы собаки, приведенной на стрижку в салон «Собачья жизнь», намерены привлечь к ответственности администрацию заведения и одну из его сотрудниц. После процедур у мастера груминга животное оказалось порезанным и избитым.
Жестокое обращение с хвостатым клиентом салона «Собачья жизнь» зафиксировали камеры видеонаблюдения. Владельцы пострадавшей собаки увидели, как во время стрижки грумер, грубо удерживая их питомца за лапы, не просто стрижет его, а буквально вырывает у него шерсть резкими движениями, сообщает Life. Пытаясь увернуться и вырваться из рук парикмахера, собака получала достаточно сильные удары.
Хозяев потрясло подобное обращение с их домашним любимцем. Они намерены обратиться в правоохранительные органы Москвы с требованием привлечь к ответственности грумера и руководство салона.
Жестокое обращение с хвостатым клиентом салона «Собачья жизнь» зафиксировали камеры видеонаблюдения. Владельцы пострадавшей собаки увидели, как во время стрижки грумер, грубо удерживая их питомца за лапы, не просто стрижет его, а буквально вырывает у него шерсть резкими движениями, сообщает Life. Пытаясь увернуться и вырваться из рук парикмахера, собака получала достаточно сильные удары.
Хозяев потрясло подобное обращение с их домашним любимцем. Они намерены обратиться в правоохранительные органы Москвы с требованием привлечь к ответственности грумера и руководство салона.
Автор: Чупира Марьяна