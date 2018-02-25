Рендер нового Toyota RAV4 выложили в Сеть
Компания Toyota готовит к презентации новое поколение кроссовера Toyota RAV4. Специалисты издания Carscoops поделились с пользователями своим видением будущей новинки, представив в Сети рендерное изображение нового внедорожника, полученное на основании шпионских фотографий готовящейся к выпуску модели.
По мнению экспертов из Carscoops новый Toyota RAV4 будет обладать усовершенствованным интерьером, включающим в себя heads-up дисплей и развлекательную систему Entune 3.0, аналогичную используемой в модели Toyota Avalon. Ожидается, что новинка будет комплектоваться 2,5-литровым двигателем и 8-ступенчатом автоматом. Кроссовер Toyota RAV4 получит более динамичный и агрессивный внешний вид благодаря измененным передним крыльям, решетке радиатора и новым противотуманным фарам. В Carscoops на основании собственных предположений, основанных на шпионских фотографиях новинки, создали рендерную модель Toyota RAV4 и выложили ее в Сети.
По мнению экспертов из Carscoops новый Toyota RAV4 будет обладать усовершенствованным интерьером, включающим в себя heads-up дисплей и развлекательную систему Entune 3.0, аналогичную используемой в модели Toyota Avalon. Ожидается, что новинка будет комплектоваться 2,5-литровым двигателем и 8-ступенчатом автоматом. Кроссовер Toyota RAV4 получит более динамичный и агрессивный внешний вид благодаря измененным передним крыльям, решетке радиатора и новым противотуманным фарам. В Carscoops на основании собственных предположений, основанных на шпионских фотографиях новинки, создали рендерную модель Toyota RAV4 и выложили ее в Сети.
Автор: Артемов Сергей