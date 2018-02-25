Смартфоны Huawei Р20 и Р20 Plus появились на качественных рендерах
В Сети разместили качественные рендеры ещё не презентованных официально флагманских смартфонов Huawei, речь идёт о моделях P20 и P20 Plus. Аппараты представлены с передней и тыльной стороны, это позволяет оценить дизайн гаджетов.
Китайские смартфоны получили большой экран с компактным вырезом вверху под фронтальную камеру, там же установлены сенсоры и динамик. Смартфон P20 оборудован дактилоскопом, он расположен в нижнем сегменте корпуса. Версия Plus имеет такой же датчик на тыльной стороне корпуса, но его могут установить в дисплей. Эксперты проанализировали рендеры китайских смартфонов, представленных социальной сетью Weibo. Модель P20 получит название Pro. Гаджет оборудуют 6-дюймовым экраном, имеющим разрешение Full HD Plus. Новинка получит 8-ядерный процессор Kirin 970, имеется 8 ГБ оперативной памяти, предусмотрен флеш-накопитель ёмкостью 256 ГБ. Гаджет получил тройную камеру, речь идет о сенсорах, имеющих 12-, 16- и дополнительный 16-мегапиксельной модуль.
Предусмотрен телеобъектив с мощным оптическим зумом, он сохраняет высоким качество фото и видеоизображения. Указывается на диафрагму f/1,8 и устойчивую стабилизацию по оптическим параметрам. Фронтальная камера на 8 Мп имеет объектив светосилой f/2,0. Изделия R20 и 20 PLuse представят 27 марта, стоимость девайсов от Huawei не превысит 930 долларов США.
Китайские смартфоны получили большой экран с компактным вырезом вверху под фронтальную камеру, там же установлены сенсоры и динамик. Смартфон P20 оборудован дактилоскопом, он расположен в нижнем сегменте корпуса. Версия Plus имеет такой же датчик на тыльной стороне корпуса, но его могут установить в дисплей. Эксперты проанализировали рендеры китайских смартфонов, представленных социальной сетью Weibo. Модель P20 получит название Pro. Гаджет оборудуют 6-дюймовым экраном, имеющим разрешение Full HD Plus. Новинка получит 8-ядерный процессор Kirin 970, имеется 8 ГБ оперативной памяти, предусмотрен флеш-накопитель ёмкостью 256 ГБ. Гаджет получил тройную камеру, речь идет о сенсорах, имеющих 12-, 16- и дополнительный 16-мегапиксельной модуль.
Предусмотрен телеобъектив с мощным оптическим зумом, он сохраняет высоким качество фото и видеоизображения. Указывается на диафрагму f/1,8 и устойчивую стабилизацию по оптическим параметрам. Фронтальная камера на 8 Мп имеет объектив светосилой f/2,0. Изделия R20 и 20 PLuse представят 27 марта, стоимость девайсов от Huawei не превысит 930 долларов США.
Автор: Семен Зайцев