В Гродно в сгоревшей мусорокамере многоэтажного дома нашли тело мужчины
Пожар в одной из многоэтажек Гродно случился в ночь с 24 на 25 февраля. Возгорание произошло в мусорокамере, где после его ликвидации спасатели обнаружили обгоревшее тело неизвестного мужчины.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть Гродненского областного УМЧС примерно в 3:00 25 февраля. Огонь, вспыхнувший в мусорокамере одного из многоэтажных домов на улице Поповича, повредил инвентарь дворника. Спасатели при осмотре места пожара обнаружили тело мужчины. Выясняются причины возгорания, а также устанавливается личность погибшего.
За минувшие сутки это происшествие – не единственная трагедия в Гродненской области, связанная с пожаром. 24 февраля на мансардном этаже в Волковыске в огне погиб хозяин квартиры. В деревне Бортяки в жилом доме сгорел мужчина, а в агрогородке Новый Двор зафиксирован случай отравления угарным газом.
Ранее в Тюмени под окнами дома на Мельникайте обнаружили тело мужчины.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть Гродненского областного УМЧС примерно в 3:00 25 февраля. Огонь, вспыхнувший в мусорокамере одного из многоэтажных домов на улице Поповича, повредил инвентарь дворника. Спасатели при осмотре места пожара обнаружили тело мужчины. Выясняются причины возгорания, а также устанавливается личность погибшего.
За минувшие сутки это происшествие – не единственная трагедия в Гродненской области, связанная с пожаром. 24 февраля на мансардном этаже в Волковыске в огне погиб хозяин квартиры. В деревне Бортяки в жилом доме сгорел мужчина, а в агрогородке Новый Двор зафиксирован случай отравления угарным газом.
Ранее в Тюмени под окнами дома на Мельникайте обнаружили тело мужчины.
Автор: Чупира Марьяна