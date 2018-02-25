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В Гродно в сгоревшей мусорокамере многоэтажного дома нашли тело мужчины
Пожар в одной из многоэтажек Гродно случился в ночь с 24 на 25 февраля. Возгорание произошло в мусорокамере, где после его ликвидации спасатели обнаружили обгоревшее тело неизвестного мужчины.

В Гродно в сгоревшей мусорокамере многоэтажного дома нашли тело мужчины


Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть Гродненского областного УМЧС примерно в 3:00 25 февраля. Огонь, вспыхнувший в мусорокамере одного из многоэтажных домов на улице Поповича, повредил инвентарь дворника. Спасатели при осмотре места пожара обнаружили тело мужчины. Выясняются причины возгорания, а также устанавливается личность погибшего.

За минувшие сутки это происшествие – не единственная трагедия в Гродненской области, связанная с пожаром. 24 февраля на мансардном этаже в Волковыске в огне погиб хозяин квартиры. В деревне Бортяки в жилом доме сгорел мужчина, а в агрогородке Новый Двор зафиксирован случай отравления угарным газом.

Ранее в Тюмени под окнами дома на Мельникайте обнаружили тело мужчины.

Автор: Чупира Марьяна
Сегодня, 13:43
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