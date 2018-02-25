Ученые создали терапевтический гель против рака
Ученые создали специальный терапевтический гель против двух видов рака, речь идёт о меланоме и поражении молочных желез у женщин. В данном сегменте исследователи добились значительного уменьшения объема опухолей.
Новый аппарат препятствует рецидиву после хирургического вмешательства, эффективно способствуя защите организма. Медиа-издание EurekAlert сообщает об очередном прорыве в борьбе с онкологическими образованиями. Исследователи из научного университета Северной Каролины (США) создали специальный гидросостав, предназначенный для инъекций в центр очага опухоли. Симбиоз препаратов, предназначенных для иммуно- и химиотерапии, указывает на его высокоэффективную пригодность в борьбе против рака груди и меланомы. Клетки рака способны взломать защитную систему человека и сделаться невидимыми для неё. Специальная терапия препятствуют данному обстоятельству. Параллельно указывается на предрасположенность к побочному эффекту - иммунная система начинает подавлять здоровые клетки.
Специальный гидрогель воздействует на опухоль при помощи химиотерапевтических препаратов. При смешении сшивающего агента и совместимого полимера гидрогелевый каркас в скором времени распадается. Выпускается гемцитабин, а вслед за этим - иммунотерапевтический препарат anti-PD-L1.
Новый аппарат препятствует рецидиву после хирургического вмешательства, эффективно способствуя защите организма. Медиа-издание EurekAlert сообщает об очередном прорыве в борьбе с онкологическими образованиями. Исследователи из научного университета Северной Каролины (США) создали специальный гидросостав, предназначенный для инъекций в центр очага опухоли. Симбиоз препаратов, предназначенных для иммуно- и химиотерапии, указывает на его высокоэффективную пригодность в борьбе против рака груди и меланомы. Клетки рака способны взломать защитную систему человека и сделаться невидимыми для неё. Специальная терапия препятствуют данному обстоятельству. Параллельно указывается на предрасположенность к побочному эффекту - иммунная система начинает подавлять здоровые клетки.
Специальный гидрогель воздействует на опухоль при помощи химиотерапевтических препаратов. При смешении сшивающего агента и совместимого полимера гидрогелевый каркас в скором времени распадается. Выпускается гемцитабин, а вслед за этим - иммунотерапевтический препарат anti-PD-L1.
Автор: Семен Зайцев