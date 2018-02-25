В Москве парашютист застрял на дереве
В Москве жильцы одного из домов у Ленинградского шоссе заметили под окнами застрявшего на дереве парашютиста. Вероятнее всего, он спрыгнул с близлежащей высотки, передает телеграмм-канал Mash.
Местные жители, заметившие зависшего над землей экстремала, обратились в полицию, заявив о неординарной ситуации у их дома. До приезда правоохранителей они собственными силами пытались помочь замерзшему парашютисту и снять его с дерева.
Скорее всего, бейсджампер неудачно совершил прыжок с одной из высоток, расположенных у Ленинградского шоссе в Москве. Подробности происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что на аэродроме под Москвой разбился парашютист.
Местные жители, заметившие зависшего над землей экстремала, обратились в полицию, заявив о неординарной ситуации у их дома. До приезда правоохранителей они собственными силами пытались помочь замерзшему парашютисту и снять его с дерева.
Скорее всего, бейсджампер неудачно совершил прыжок с одной из высоток, расположенных у Ленинградского шоссе в Москве. Подробности происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что на аэродроме под Москвой разбился парашютист.
Автор: Чупира Марьяна