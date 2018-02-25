Ученые назвали полезные упражнения для мозга
Ученые озвучили полезные упражнения для человеческого мозга. Они уверены в том, что такая гимнастика позволит избежать случаев потери памяти и такого заболевания, как болезнь Альцгеймера.
Ученые после серии исследований заметили очень хорошее усвоение глюкозы у регулярно занимающихся спортом людей, выделяющих на тренировки около одного часа в день. Подобное явление указывает на эффективную мозговую деятельность и отличное состояние мозга.
Физическая активность также улучшает кровообращение, поскольку при ней начинается хорошая циркуляция крови, что, в свою очередь, провоцирует повышение уровня нейротрофического фактора. Это обеспечивает данному органу защиту от дегенерации более старых клеток и в формировании новых.
Таким образом, необходимо больше акцентировать внимание на таких упражнениях, как плавание и бег. В случае противопоказания занятия бегом также будет эффективной спортивная ходьба.
Ученые после серии исследований заметили очень хорошее усвоение глюкозы у регулярно занимающихся спортом людей, выделяющих на тренировки около одного часа в день. Подобное явление указывает на эффективную мозговую деятельность и отличное состояние мозга.
Физическая активность также улучшает кровообращение, поскольку при ней начинается хорошая циркуляция крови, что, в свою очередь, провоцирует повышение уровня нейротрофического фактора. Это обеспечивает данному органу защиту от дегенерации более старых клеток и в формировании новых.
Таким образом, необходимо больше акцентировать внимание на таких упражнениях, как плавание и бег. В случае противопоказания занятия бегом также будет эффективной спортивная ходьба.
Автор: Сёмина Виктория