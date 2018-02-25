Финальный зачет: Самые яркие, необычные и запоминающиеся моменты Олимпиады-2018

Пожалуй, один из наиболее запомнившихся публике атрибутов Олимпиады этого года стали болельщицы из Северной Кореи, приехавшие поддержать свою команду. Они действовали настолько слаженно и активно, что впечатлили даже тех, кто придерживается не слишком положительного мнения о КНДР. Порядка сотни дам в одинаковых нарядах активно выкрикивали кричалки и оказались довольно яркими персонажами ОИ.Несмотря на то, что сборная РФ была лишена возможности выступать под флагом своей страны или получать награды под национальный гимн, она все же отлично проявила себя в Пхенчхане. Наиболее ярким моментом с участием спортсменов из РФ стал финальный матч отечественных хоккеистов против Германии. В ходе напряженной борьбы, проходившей в последний день ОИ, россияне сумели со счетом 4:3 буквально “вырвать” первенство у соперников. Это первый раз, когда РФ удалось завоевать золото непосредственно в указанной дисциплине.По мнению экспертов, Игры-2018 можно считать, пожалуй, наиболее холодными за всю историю проведения зимней Олимпиады. В рамках церемонии открытия температура уже успела упасть до -23 градусов. Из-за такой обстановки даже несколько раз пришлось отменять соревнования по сноуборду, а также горнолыжному спорту.Во время Олимпиады в Южной Корее наблюдались подземные толчки, однако их мощность оказалась относительно небольшой, поэтому удалось избежать разрушений или пострадавших. Впрочем, это не помешало многим гостям испугаться, особенно после того, как им на телефоны стали приходить экстренные уведомления, да еще и на корейском языке.Многие, кто смотрел Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, помнят мускулистого и обмазанного маслом спортсмена, прибывшего из Тонго. Если тогда он боролся в тэквондо, то сейчас осваивает лыжный спорт. На открытии ОИ-2018 он снова расхаживал с обнаженным торсом, несмотря на то, что в этот момент на улице фиксировался достаточно крепкий “минус”.Представлявшая США фигуристка Мирай Нагасу сумела впечатлить судей, наблюдавших за выступлением девушки. Во время “заезда” спортсменка успешно выполнила тройной аксель, что считается достаточно сложным приемом, требующим большой подготовки. Это в итоге принесло сборной США бронзу в рамках соревнований.Еще одной неприятной проблемой во время проведения Олимпиады в Пхенчхане стали вирусы. Сперва произошло отравление сотен охранников ОИ, после чего не менее 300 человек подхватили норовирус. Изначально его удалось отметить только у волонтеров и болельщиков, затем и непосредственно у спортсменов. В частности, первыми среди атлетов кишечная инфекция атаковала лыжников из Швейцарии.Выделился среди спортсменов и 17-летний Ред Джерард, которому довелось представлять США. Сперва он проспал начало соревнований, потом оказалось, что юноша потерял свою куртку, и одалживать ему пришлось ее у другого “коллеги”. Его поведение напоминало типичное для подростка, но это не помешало американцу завоевать золото. Правда, даже во время празднования первенства он успел употребить нецензурное слово.Немецкие бобслеисты сумели одержать первенство в соревнованиях четверок, однако командам Германии-2 и Южной Кореи пришлось разделить второе место между собой, поскольку они продемонстрировали одинаковые результаты. В итоге организаторы Олимпиады оказались вынуждены вручить сразу две серебряные награды вместо традиционной одной.Наиболее “смекалистой” участницей Олимпиады назвали американку Элизабет Суэйни, выступавшую за Венгрию. В соревновании по лыжному хафпайпу всем предстояло демонстрировать трюки, но дело в том, что девушка просто не умеет делать что-либо в воздухе, да еще и в лыжах. Оказалось, что она попала на ОИ с помощью хитрости. Правила подразумевают, что допускают на Игры тех, кто в течение сезона смог оказаться в ТОП-30 нескольких соревнований. Суэйни так и сделала, участвуя в мероприятиях, где имелось не более 30 участников.