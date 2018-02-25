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Финальный зачет: Самые яркие, необычные и запоминающиеся моменты Олимпиады-2018
Олимпиада 2018 года успела обрасти скандалами еще до ее начала, преимущественно из-за запрета российским спортсменам выступать под флагом своей страны. Однако, несмотря на все разногласия, конфликты и споры, ОИ является возможностью для атлетов проявить себя, показав всю красоту зимних видов спорта. Олимпийские игры в Пхенчхане, Южная Корея, официально подошли к концу, поэтому “Актуальные новости” составили перечень самых ярких, странных и запоминающихся моментов одного из масштабнейших спортивных состязаний в мире.

Финальный зачет: Самые яркие, необычные и запоминающиеся моменты Олимпиады-2018


Болельщицы Северной Кореи

Пожалуй, один из наиболее запомнившихся публике атрибутов Олимпиады этого года стали болельщицы из Северной Кореи, приехавшие поддержать свою команду. Они действовали настолько слаженно и активно, что впечатлили даже тех, кто придерживается не слишком положительного мнения о КНДР. Порядка сотни дам в одинаковых нарядах активно выкрикивали кричалки и оказались довольно яркими персонажами ОИ.

Россия и хоккей

Несмотря на то, что сборная РФ была лишена возможности выступать под флагом своей страны или получать награды под национальный гимн, она все же отлично проявила себя в Пхенчхане. Наиболее ярким моментом с участием спортсменов из РФ стал финальный матч отечественных хоккеистов против Германии. В ходе напряженной борьбы, проходившей в последний день ОИ, россияне сумели со счетом 4:3 буквально “вырвать” первенство у соперников. Это первый раз, когда РФ удалось завоевать золото непосредственно в указанной дисциплине.

Финальный зачет: Самые яркие, необычные и запоминающиеся моменты Олимпиады-2018

Погода

По мнению экспертов, Игры-2018 можно считать, пожалуй, наиболее холодными за всю историю проведения зимней Олимпиады. В рамках церемонии открытия температура уже успела упасть до -23 градусов. Из-за такой обстановки даже несколько раз пришлось отменять соревнования по сноуборду, а также горнолыжному спорту.

Финальный зачет: Самые яркие, необычные и запоминающиеся моменты Олимпиады-2018

Землетрясение

Во время Олимпиады в Южной Корее наблюдались подземные толчки, однако их мощность оказалась относительно небольшой, поэтому удалось избежать разрушений или пострадавших. Впрочем, это не помешало многим гостям испугаться, особенно после того, как им на телефоны стали приходить экстренные уведомления, да еще и на корейском языке.

Финальный зачет: Самые яркие, необычные и запоминающиеся моменты Олимпиады-2018

Тонголезец с голым торсом

Многие, кто смотрел Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, помнят мускулистого и обмазанного маслом спортсмена, прибывшего из Тонго. Если тогда он боролся в тэквондо, то сейчас осваивает лыжный спорт. На открытии ОИ-2018 он снова расхаживал с обнаженным торсом, несмотря на то, что в этот момент на улице фиксировался достаточно крепкий “минус”.

Финальный зачет: Самые яркие, необычные и запоминающиеся моменты Олимпиады-2018

Тройной аксель

Представлявшая США фигуристка Мирай Нагасу сумела впечатлить судей, наблюдавших за выступлением девушки. Во время “заезда” спортсменка успешно выполнила тройной аксель, что считается достаточно сложным приемом, требующим большой подготовки. Это в итоге принесло сборной США бронзу в рамках соревнований.

Финальный зачет: Самые яркие, необычные и запоминающиеся моменты Олимпиады-2018

Болезни

Еще одной неприятной проблемой во время проведения Олимпиады в Пхенчхане стали вирусы. Сперва произошло отравление сотен охранников ОИ, после чего не менее 300 человек подхватили норовирус. Изначально его удалось отметить только у волонтеров и болельщиков, затем и непосредственно у спортсменов. В частности, первыми среди атлетов кишечная инфекция атаковала лыжников из Швейцарии.

Финальный зачет: Самые яркие, необычные и запоминающиеся моменты Олимпиады-2018


Безответственность и золотая медаль

Выделился среди спортсменов и 17-летний Ред Джерард, которому довелось представлять США. Сперва он проспал начало соревнований, потом оказалось, что юноша потерял свою куртку, и одалживать ему пришлось ее у другого “коллеги”. Его поведение напоминало типичное для подростка, но это не помешало американцу завоевать золото. Правда, даже во время празднования первенства он успел употребить нецензурное слово.

Финальный зачет: Самые яркие, необычные и запоминающиеся моменты Олимпиады-2018

Два “серебра”

Немецкие бобслеисты сумели одержать первенство в соревнованиях четверок, однако командам Германии-2 и Южной Кореи пришлось разделить второе место между собой, поскольку они продемонстрировали одинаковые результаты. В итоге организаторы Олимпиады оказались вынуждены вручить сразу две серебряные награды вместо традиционной одной.

Финальный зачет: Самые яркие, необычные и запоминающиеся моменты Олимпиады-2018


Золото за смекалку

Наиболее “смекалистой” участницей Олимпиады назвали американку Элизабет Суэйни, выступавшую за Венгрию. В соревновании по лыжному хафпайпу всем предстояло демонстрировать трюки, но дело в том, что девушка просто не умеет делать что-либо в воздухе, да еще и в лыжах. Оказалось, что она попала на ОИ с помощью хитрости. Правила подразумевают, что допускают на Игры тех, кто в течение сезона смог оказаться в ТОП-30 нескольких соревнований. Суэйни так и сделала, участвуя в мероприятиях, где имелось не более 30 участников.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:50
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