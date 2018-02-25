Диетологи установили влияние на снижение веса качества продуктов
По мнению ученых, на диету большое влияние оказывает качество продуктов, от этого зависят результаты того или иного режима питания. Если нарушать данное правило, эффект от него будет иной, чем просто подсчёт калорий.
Новое исследование подтвердило предположение ученых о зависимости тщательного выбора продуктов на избранный человеком диетический режим питания. Данный аспект оказывает влияние на более высокую эффективность в борьбе с лишним весом. Речь идёт о целенаправленном ограничении количества потребляемых калорий. Группа ученых из Нью-Йорка на протяжении календарного года проводила наблюдения за похудением 609 человек. Часть из них прекратила питаться высококалорийными продуктами, похудев на 17-22%, избавившись от 9-12 кг веса (в среднестатистическом выражении). Вторая группа отдала предпочтение более тщательному подбору продуктов (свежим или не имеющих пищевых добавок), особое внимание уделялось вопросу - не провоцируют ли они ожирение.
Майя Филлер, автор исследования, заявила в массмедиа, что качество еды имеет высокое значение в рационе питания для лиц, стремящихся похудеть. Необходимая диета должна быть основана на минимально обработанных пищевых продуктах, не содержащих соль, сахар и активно насыщенные жиры. Вторая группа за год похудела на 24-33% именно за счёт этого, подчеркнула исследователь.
Новое исследование подтвердило предположение ученых о зависимости тщательного выбора продуктов на избранный человеком диетический режим питания. Данный аспект оказывает влияние на более высокую эффективность в борьбе с лишним весом. Речь идёт о целенаправленном ограничении количества потребляемых калорий. Группа ученых из Нью-Йорка на протяжении календарного года проводила наблюдения за похудением 609 человек. Часть из них прекратила питаться высококалорийными продуктами, похудев на 17-22%, избавившись от 9-12 кг веса (в среднестатистическом выражении). Вторая группа отдала предпочтение более тщательному подбору продуктов (свежим или не имеющих пищевых добавок), особое внимание уделялось вопросу - не провоцируют ли они ожирение.
Майя Филлер, автор исследования, заявила в массмедиа, что качество еды имеет высокое значение в рационе питания для лиц, стремящихся похудеть. Необходимая диета должна быть основана на минимально обработанных пищевых продуктах, не содержащих соль, сахар и активно насыщенные жиры. Вторая группа за год похудела на 24-33% именно за счёт этого, подчеркнула исследователь.
Автор: Семен Зайцев