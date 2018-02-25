Кросс-купе Volvo XC50 засветилось на первых рендерах
Шведский бренд Volvo готовится к выпуску нового кросс-купе XC50. В Сети уже появились первые рендеры модели, которая после выхода на международный рынок должна составить конкуренцию BMW X2.
Предполагается, что новый Volvo XC50 в модельном ряду может занять место между XC40 и XC60. Построят купеобразный кроссовер на платформе CMA, создание которой осуществлялось при поддержке специалистов бренда Geely. Ожидается, что под капотом авто разместится дизельный мотор объемом 2.0 литра, способный генерировать порядка 190 лошадиных сил. Кроме того, предусмотрен турбированный двигатель, чья мощность составит 247 “лошадей”, а еще эксперты прогнозируют, что для новинки будет доступна гибридная установка.
Что по поводу функционала Volvo XC50, то вполне ожидаемым станет полуавтономное управления Pilot Assist, а также функция распознавания дорожных знаков. Презентовать новинку широким массам шведский бренд может уже в 2020 году, но точные сроки не называются.
Ранее стало известно, какой запас хода получит электрический кроссовер Volvo XC40.
Предполагается, что новый Volvo XC50 в модельном ряду может занять место между XC40 и XC60. Построят купеобразный кроссовер на платформе CMA, создание которой осуществлялось при поддержке специалистов бренда Geely. Ожидается, что под капотом авто разместится дизельный мотор объемом 2.0 литра, способный генерировать порядка 190 лошадиных сил. Кроме того, предусмотрен турбированный двигатель, чья мощность составит 247 “лошадей”, а еще эксперты прогнозируют, что для новинки будет доступна гибридная установка.
Что по поводу функционала Volvo XC50, то вполне ожидаемым станет полуавтономное управления Pilot Assist, а также функция распознавания дорожных знаков. Презентовать новинку широким массам шведский бренд может уже в 2020 году, но точные сроки не называются.
Ранее стало известно, какой запас хода получит электрический кроссовер Volvo XC40.
Автор: Марина Вебер