Дмитрий Нагиев стоя на фоне большого дракона признался, что рос в бедной семье
Дмитрий Нагиев добавил в Instagram видеоролик, где он стоит на фоне большого дракона. Он сравнил его с одним из родственников.
Телеведущий на видео стоит, оперевшись на стену, на заднем фоне на него движется, мерцая яркими огнями, огромный ящер. Дмитрий Нагиев одет в темное пальто, солнцезащитные очки и черную шапку. В комментарии он сравнил монстра с внешним видом отца и добавил, что рос в бедной семье, поэтому таким его трудно напугать.
Фанаты восхищенно прокомментировали юмор кумира, отметив, что он всегда хорошо шутит. Это характерный для него стиль ведения станицы, благодаря этому Нагиев имеет 6 млн фолловеров.
Телеведущий на видео стоит, оперевшись на стену, на заднем фоне на него движется, мерцая яркими огнями, огромный ящер. Дмитрий Нагиев одет в темное пальто, солнцезащитные очки и черную шапку. В комментарии он сравнил монстра с внешним видом отца и добавил, что рос в бедной семье, поэтому таким его трудно напугать.
Фанаты восхищенно прокомментировали юмор кумира, отметив, что он всегда хорошо шутит. Это характерный для него стиль ведения станицы, благодаря этому Нагиев имеет 6 млн фолловеров.
Автор: Северов Андрей