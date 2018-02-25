Художница обвинила журнал Maxim в воровстве «предвыборных» стикеров
Известная художница, которую знают по нику Мадам Фортуна, обвинила журнал Maxim в воровстве «предвыборных» стикеров, на которых сексуальная девушка призывает отдать свой голос на предстоящих выборах. Стикерпаки появились накануне с различных соцсетях.
Мадам Фортуна, которую в обычной жизни зовут Валерия, работала над созданием стикеров для таких социальных сетей, как «Телеграм» и «ВКонтакте». По словам художницы, новые стикеры, предназначенные для группы «Только для взрослых», являются плагиатом разработанного ею стикерпака, который есть в «Телеграме».
Представители издания Maxim ранее с соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Только для взрослых» опубликовали стикеры, которые имеют эротический подтекст.
Мадам Фортуна, которую в обычной жизни зовут Валерия, работала над созданием стикеров для таких социальных сетей, как «Телеграм» и «ВКонтакте». По словам художницы, новые стикеры, предназначенные для группы «Только для взрослых», являются плагиатом разработанного ею стикерпака, который есть в «Телеграме».
Представители издания Maxim ранее с соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Только для взрослых» опубликовали стикеры, которые имеют эротический подтекст.
Автор: Ирина Доброва