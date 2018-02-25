Ученые назвали продукты-провокаторы камней в почках
Ученые озвучили продукты-провокаторы камней в почках. Авторами исследования в этой области выступили эксперты из США.
Согласно полученным результатам, наиболее опасным в этом смысле может считаться такой продукт, как кофе, ежедневно потребляемый миллиардами людей. Именно в связи с возрастанием количества любителей этого напитк , резко увеличивается число пациентов с диагнозом «камни в почках», поскольку он ускоряет в несколько раз деятельность данного органа, что провоцирует его более быстрое изнашивание.
Второе место списка занимает красное мясо, потребность в котором должна быть минимальной, советуют эксперты. Лучше заменить его белым, к примеру, куриным, что будет более щадящим для организма. Третью позицию рейтинга заняла соль. В большом количестве своего потребления она приводит к задержке воды в организме и образованию каменистых наростов.
Далее по списку следуют чай и газированные напитки, серьезно угрожающие здоровью. Лучше употреблять воду без газа и свежевыжатые соки, насыщающие организм витаминами.
Согласно полученным результатам, наиболее опасным в этом смысле может считаться такой продукт, как кофе, ежедневно потребляемый миллиардами людей. Именно в связи с возрастанием количества любителей этого напитк , резко увеличивается число пациентов с диагнозом «камни в почках», поскольку он ускоряет в несколько раз деятельность данного органа, что провоцирует его более быстрое изнашивание.
Второе место списка занимает красное мясо, потребность в котором должна быть минимальной, советуют эксперты. Лучше заменить его белым, к примеру, куриным, что будет более щадящим для организма. Третью позицию рейтинга заняла соль. В большом количестве своего потребления она приводит к задержке воды в организме и образованию каменистых наростов.
Далее по списку следуют чай и газированные напитки, серьезно угрожающие здоровью. Лучше употреблять воду без газа и свежевыжатые соки, насыщающие организм витаминами.
Автор: Сёмина Виктория