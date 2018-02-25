В Сети появилось первое фото флагманского смартфона Xiaomi Mi 7
Во всемирной сети, на сайте Slashgears, разместили первый фотоснимок флагманского смартфона Xiaomi Mi7. В самое ближайшее время гаджет представят широкой публике. Демонстрируется задняя крышка, выполненная в глянцевом решении.
Эксперты, изучившие фотографию, сделали вывод, что задняя часть корпуса, предположительно, будет стеклянной. В ближайшее время компания Xiaomi намерена представить на рынке флагманский смартфон. Новинка получила основную камеру с двумя модулями, они расположены в верхней левой части корпуса, на задней панели. Модули перспективного устройства мобильной связи получили вертикальную компоновку, между ними находится мощная светодиодная вспышка.
В правой части корпуса китайского гаджета от компании Xiaomi предусмотрены традиционные кнопки включения и регулирования громкости звучания. По мнению экспертов, новый флагманский Mi7 будет иметь функцию беспроводной зарядки. Ранее в бенчмарке AnTuTu рассекретили мощный игровой смартфон Xiaomi Black Shark.
Эксперты, изучившие фотографию, сделали вывод, что задняя часть корпуса, предположительно, будет стеклянной. В ближайшее время компания Xiaomi намерена представить на рынке флагманский смартфон. Новинка получила основную камеру с двумя модулями, они расположены в верхней левой части корпуса, на задней панели. Модули перспективного устройства мобильной связи получили вертикальную компоновку, между ними находится мощная светодиодная вспышка.
В правой части корпуса китайского гаджета от компании Xiaomi предусмотрены традиционные кнопки включения и регулирования громкости звучания. По мнению экспертов, новый флагманский Mi7 будет иметь функцию беспроводной зарядки. Ранее в бенчмарке AnTuTu рассекретили мощный игровой смартфон Xiaomi Black Shark.
Автор: Семен Зайцев