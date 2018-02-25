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ВМФ России получит новый авианосец
О планах строительства нового российского авианосца в эфире канала "Звезда" рассказал представитель ВУНЦ ВМФ. Количество самолетов и вертолетов, которое сможет принять на борт новый боевой корабль, достигнет 90 единиц.

ВМФ России получит новый авианосец


Крыловским государственным научным центром представлена модель авианосца, который при необходимости сможет стать морской базой для истребителей Су-57, при условии их адаптации к палубной авиации. Отличительной особенностью конструкции новой модели корабля стало совмещение трамплина и разгонного устройства на палубе, что позволило значительно нарастить так называемый взлетный вес боевой авиации. Судно будет иметь осадку 11 метров и скорость в 30 узлов, габариты составят 330 метров в длину и 40 метров в ширину, что обеспечит размещение на палубе до 90 единиц боевой авиации.

По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, в случае получения заказа ВПК готов к строительству нового авианосца.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 15:18
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