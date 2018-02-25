ВМФ России получит новый авианосец
О планах строительства нового российского авианосца в эфире канала "Звезда" рассказал представитель ВУНЦ ВМФ. Количество самолетов и вертолетов, которое сможет принять на борт новый боевой корабль, достигнет 90 единиц.
Крыловским государственным научным центром представлена модель авианосца, который при необходимости сможет стать морской базой для истребителей Су-57, при условии их адаптации к палубной авиации. Отличительной особенностью конструкции новой модели корабля стало совмещение трамплина и разгонного устройства на палубе, что позволило значительно нарастить так называемый взлетный вес боевой авиации. Судно будет иметь осадку 11 метров и скорость в 30 узлов, габариты составят 330 метров в длину и 40 метров в ширину, что обеспечит размещение на палубе до 90 единиц боевой авиации.
По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, в случае получения заказа ВПК готов к строительству нового авианосца.
Крыловским государственным научным центром представлена модель авианосца, который при необходимости сможет стать морской базой для истребителей Су-57, при условии их адаптации к палубной авиации. Отличительной особенностью конструкции новой модели корабля стало совмещение трамплина и разгонного устройства на палубе, что позволило значительно нарастить так называемый взлетный вес боевой авиации. Судно будет иметь осадку 11 метров и скорость в 30 узлов, габариты составят 330 метров в длину и 40 метров в ширину, что обеспечит размещение на палубе до 90 единиц боевой авиации.
По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, в случае получения заказа ВПК готов к строительству нового авианосца.
Автор: Артемов Сергей