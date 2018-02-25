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Регина Тодоренко и Влад Топалов работают над совместным проектом
Популярная телеведущая Регина Тодоренко в своем микроблоге Instagram опровергла информацию о том, что у нее роман с певцом Владом Топаловым. Оказалось, что знаменитости на данный момент работают над совместным проектом на озере Байкал.

Регина Тодоренко и Влад Топалов работают над совместным проектом


На протяжении нескольких месяцев в СМИ обсуждали бурный роман Топалова и Тодоренко, но ведущая написала, что с Владом ее объединяет только дружба и работа. Сведений о том, что именно это за проект, пока нет.

Регина Тодоренко и Влад Топалов работают над совместным проектом


Регина Тодоренко скептически настроена по поводу того, что ей приписывают серьезные отношения и беременность от Влада Топалова. Она заявила, что их задумка более интересная, чем эти сплетни. Телеведущая активно делится с подписчиками снимками, сделанными на Байкале, и показывает природу этого уголка России.

Об отношениях Тодоренко и Топалова начали говорить после того, как ведущая в одном из интервью рассказала о том, что познакомилась с певцом. Но немного позже она заявила, что ее слова пресса неправильно истолковала.

Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 15:40
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