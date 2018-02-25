Пользователи Сети раскритиковали Любовь Успенскую за танцы на “долларовом полу”
Недавно отпраздновавшая 64-летие Любовь Успенская подверглась жесткой критике со стороны пользователей Сети. Причиной этому стал “долларовый” пол, на котором станцевала знаменитость.
На своей странице в Instagram Любовь Успенская недавно поделилась видео с частного выступления, где она пела для армян. Публика обратила внимание на то, что весь пол помещения, где проходило мероприятие, оказался забросан купюрами номиналом 100 долларов. В подписи к публикации артистка пояснила, что у армян существует такая традиция, когда сцену забрасывают вышеупомянутыми банкнотами.
В комментариях многие фолловеры возмутились тем, что Успенская выставляет напоказ свою “богатую жизнь”. В частности, все сетовали на то, что некоторые едва сводят концы с концами, пока другие выплясывают на деньгах. В ответ на это знаменитость решила не вступать в спор с подписчиками, а просто отключила возможность комментирования своего поста, однако ставшую причиной дискуссий запись со страницы предпочла не удалять.
На своей странице в Instagram Любовь Успенская недавно поделилась видео с частного выступления, где она пела для армян. Публика обратила внимание на то, что весь пол помещения, где проходило мероприятие, оказался забросан купюрами номиналом 100 долларов. В подписи к публикации артистка пояснила, что у армян существует такая традиция, когда сцену забрасывают вышеупомянутыми банкнотами.
В комментариях многие фолловеры возмутились тем, что Успенская выставляет напоказ свою “богатую жизнь”. В частности, все сетовали на то, что некоторые едва сводят концы с концами, пока другие выплясывают на деньгах. В ответ на это знаменитость решила не вступать в спор с подписчиками, а просто отключила возможность комментирования своего поста, однако ставшую причиной дискуссий запись со страницы предпочла не удалять.
Автор: Марина Вебер