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exclusive / Шоу-бизнес

Пользователи Сети раскритиковали Любовь Успенскую за танцы на “долларовом полу”
Недавно отпраздновавшая 64-летие Любовь Успенская подверглась жесткой критике со стороны пользователей Сети. Причиной этому стал “долларовый” пол, на котором станцевала знаменитость.

Пользователи Сети раскритиковали Любовь Успенскую за танцы на “долларовом полу”

На своей странице в Instagram Любовь Успенская недавно поделилась видео с частного выступления, где она пела для армян. Публика обратила внимание на то, что весь пол помещения, где проходило мероприятие, оказался забросан купюрами номиналом 100 долларов. В подписи к публикации артистка пояснила, что у армян существует такая традиция, когда сцену забрасывают вышеупомянутыми банкнотами.

В комментариях многие фолловеры возмутились тем, что Успенская выставляет напоказ свою “богатую жизнь”. В частности, все сетовали на то, что некоторые едва сводят концы с концами, пока другие выплясывают на деньгах. В ответ на это знаменитость решила не вступать в спор с подписчиками, а просто отключила возможность комментирования своего поста, однако ставшую причиной дискуссий запись со страницы предпочла не удалять.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 16:10
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