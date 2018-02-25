Путин после победы сборной по хоккею на ОИ лично позвонил Знароку
Тренер российских хоккеистов Олег Знарок рассказал о том, что после победы сборной РФ на Олимпийских играх ему лично позвонил Владимир Путин. Главный тренер признался, что это было очень неожиданно и приятно.
Российская сборная по хоккею одержала победу над коллегами из Германии на соревнованиях в Пхенчхане. Как отметил Олег Знарок, его спортсмены придерживались в этом турнире принципа «один за всех – все за одного». Тренер российской сборной признался, что на ОИ собрались очень достойные команды и изначально хоккеистов из России фаворитами никто не считал.
Победу над немцами российские спортсмены одержали в овертайме матча, счет был 4:3. Ранее золото Олимпийских игр сборная по хоккею РФ получала 26 лет назад.
Российская сборная по хоккею одержала победу над коллегами из Германии на соревнованиях в Пхенчхане. Как отметил Олег Знарок, его спортсмены придерживались в этом турнире принципа «один за всех – все за одного». Тренер российской сборной признался, что на ОИ собрались очень достойные команды и изначально хоккеистов из России фаворитами никто не считал.
Победу над немцами российские спортсмены одержали в овертайме матча, счет был 4:3. Ранее золото Олимпийских игр сборная по хоккею РФ получала 26 лет назад.
Автор: Ирина Доброва