СМИ: Принц Гарри планирует пригласить на свадьбу с Меган Маркл своих бывших
Принц Гарри намеревается внести в список гостей на их свадьбу с Меган Маркл своих бывших девушек. Такие сведения предоставляют СМИ, отмечая, что внука Елизаветы II не смущает тот факт, что это может обидеть его будущую супругу.
Принц Гарри и Меган Маркл уже во всю готовятся к свадьбе, занимаясь в том числе и составлением списка гостей мероприятия. Массмедиа утверждают, что наследник короны хочет видеть на своем бракосочетании Крессиду Бонас и Челси Дэйви. Его отношения с этими девушками не являлись мимолетными, ведь их романы длились по несколько лет. Однако ни одна из бывших так и не стала женой для принца Гарри. СМИ списывали это на то, что дамы не горели желанием ограничивать себя множеством правил, которые имеются у тех, кто причастен к королевскому двору.
Однако все разрывы принца Гарри с девушками обычно заканчивались дружбой. Очевидно, экс-избранницы не откажутся прийти на свадьбу, вот только неизвестно, как к такому поведению будущего супруга отнесется непосредственно Меган Маркл.
Принц Гарри и Меган Маркл уже во всю готовятся к свадьбе, занимаясь в том числе и составлением списка гостей мероприятия. Массмедиа утверждают, что наследник короны хочет видеть на своем бракосочетании Крессиду Бонас и Челси Дэйви. Его отношения с этими девушками не являлись мимолетными, ведь их романы длились по несколько лет. Однако ни одна из бывших так и не стала женой для принца Гарри. СМИ списывали это на то, что дамы не горели желанием ограничивать себя множеством правил, которые имеются у тех, кто причастен к королевскому двору.
Однако все разрывы принца Гарри с девушками обычно заканчивались дружбой. Очевидно, экс-избранницы не откажутся прийти на свадьбу, вот только неизвестно, как к такому поведению будущего супруга отнесется непосредственно Меган Маркл.
Автор: Марина Вебер