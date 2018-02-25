Apple устраняет поломку аудиотракта и готовит iOS 11.3 к предстоящему релизу
В корпорации Apple в экстренном режиме исправляют баги, имеющиеся в тракте звукозаписи в новой iOS 11.3. Указывается на ускоренную подготовку к предстоящему релизу операционной системы, который выйдет к середине марта, владельцы iPhone ожидают следующую версию ПО.
В компании Shure, производящей микрофоны, в том числе и для Apple, считают, что релиз новинки состоится в самое ближайшее время. Ранее корпорация выпустила бета-версию программного обеспечения, вслед за этим в сторону Shure посыпались обвинения в отношении неудовлетворительного качества голосовых записей. После этого «купертиновцы» обратились к известному производителю с просьбой исправить поломку, установив конкретный дедлайн.
Один из сотрудников техподдержки компании ответил громким заявлением в ответ на одну из очередных жалоб Apple. Новая iOS 11.3 обеспечит «яблочные» гаджеты большей информативностью. Появятся четыре персонажа Animoji: медведь, дракон, череп и лев.
В компании Shure, производящей микрофоны, в том числе и для Apple, считают, что релиз новинки состоится в самое ближайшее время. Ранее корпорация выпустила бета-версию программного обеспечения, вслед за этим в сторону Shure посыпались обвинения в отношении неудовлетворительного качества голосовых записей. После этого «купертиновцы» обратились к известному производителю с просьбой исправить поломку, установив конкретный дедлайн.
Один из сотрудников техподдержки компании ответил громким заявлением в ответ на одну из очередных жалоб Apple. Новая iOS 11.3 обеспечит «яблочные» гаджеты большей информативностью. Появятся четыре персонажа Animoji: медведь, дракон, череп и лев.
Автор: Семен Зайцев