Ким Уайлд рассказала о встрече с НЛО 9 лет назад
Певица Ким Уайлд рассказала о том, что 9 лет назад встретила НЛО у себя дома. Об этом британская знаменитость написала в новой книге.
Ким Уайлд призналась, что в 2009 году она была дома и увидела пришельцев «лицом к лицу». Ди-джей и звезда 80-х годов уверяет, что на тот момент она не была под воздействием алкоголя. Певица написала, что эта внезапная встреча перевернула ее жизнь и ей все равно, верят ли люди в этот факт или нет.
Как отметила 57-летняя Ким Уайлд, НЛО принес в ее жизнь много позитива и энергии. Британская знаменитость отдает себе отчет, что многие читатели могут подумать, что она сошла с ума. Ди-джей даже предположила, что пришельцам просто понравилась ее музыка, поэтому они и прилетели к ней домой. Но большинство поклонников все же убеждены, что инопланетяне являются плодом воображения певицы, которая имеет такую слабость, как алкогольные напитки.
Ким Уайлд призналась, что в 2009 году она была дома и увидела пришельцев «лицом к лицу». Ди-джей и звезда 80-х годов уверяет, что на тот момент она не была под воздействием алкоголя. Певица написала, что эта внезапная встреча перевернула ее жизнь и ей все равно, верят ли люди в этот факт или нет.
Как отметила 57-летняя Ким Уайлд, НЛО принес в ее жизнь много позитива и энергии. Британская знаменитость отдает себе отчет, что многие читатели могут подумать, что она сошла с ума. Ди-джей даже предположила, что пришельцам просто понравилась ее музыка, поэтому они и прилетели к ней домой. Но большинство поклонников все же убеждены, что инопланетяне являются плодом воображения певицы, которая имеет такую слабость, как алкогольные напитки.
Автор: Ирина Доброва