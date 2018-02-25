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СМИ сообщают о расставании Эвана Макгрегора с молодой подругой
Шотландский актер Эван Макгрегор расстался со своей молодой подругой, актрисой Мэри Элизабет Уинстед. Именно ради последней звезда кино оставил свою бывшую жену Ив Мавракис, с которой долгие годы жил в браке.

СМИ сообщают о расставании Эвана Макгрегора с молодой подругой

Отношения Макгрегора и его 33-летней избранницы продержались совсем недолго, несмотря на то, что ради нее актер ушел из семьи. Некоторые источники утверждают, что Мэри Элизабет Уинстед просто надоело постоянно слышать в свой адрес слово “разлучница”, ведь именно ее поклонники звезды “Звездных войн” винят в том, что он развелся с женой. В частности, в браке с Ив Мавракис Макгрегор состоял с 1995 года, и за это время пара успела обзавестись четырьмя детьми.

Источники также сообщают, что 33-летнюю актрису очень оскорблял тот факт, что именно ее обвиняют в случившемся, даже не рассматривая возможность того, что отношения актера с женой просто изжили себя. В итоге голливудская знаменитость лишился обеих дорогих для себя женщин. Притом официально влюбленные эти слухи не комментировали.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 17:24
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