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Канадские ученые через электроэнцефалограф прочитали мысли человека
Канадские ученые использовали электроэнцефалограф для считывания образов в мозге. Можно сказать, что имел место факт телепатической связи.

Канадские ученые через электроэнцефалограф прочитали мысли человека


Исследователи проводили анализ активности мозга человека при просмотре различных изображений. Прибор ЭЭГ был одет на нескольких добровольных подопытных, которые просматривали быстро сменяющие друг друга картинки. Ученые расшифровали полученные данные и выяснили, что показанные прибором образы совпадают с теми, которые представляли испытуемые. Теперь можно техническими средствами узнать, о чем думал человек.

Такие технологии понадобятся для общения с ограниченными болезнями людьми, для которых это проблематично, в криминалистике, для быстрого обучения и в других видах деятельности.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 16:44
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