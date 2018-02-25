Toyota строит «миниатюрную трассу Нюрбургринг» в Японии
Представители японского автомобилестроителя Toyota строят собственную «миниатюрную трассу Нюрбургринг на территории Японии. На гоночной трассе, которая будет копией легендарного германского Nurburgring, компания намерена испытывать новые автомобили.
Новая трасса в Японии станет частью большого испытательного комплекса Toyota. Компания намерена инвестировать в этот проект приблизительно 2,8 миллиарда долларов. В новом центре, который запланировал построить японский автопроизводитель, будут проводиться исследования и разработки, предполагается наличие 11 тестовых треков, копирующих трассу «Северная петля» в Германии. Территориально комплекс расположится на острове Хонсю в Айчи.
Естественно, японская трасса Нюрбургринг будет значительно меньше: протяженность оригинала составляет 20,7 километра, а новой версии – 5,3 километра. Но изменения высоты и углы на трассе будут аналогичны «Северной петле».
Компания Toyota планирует использовать новый комплекс для того, чтобы тестировать агрегаты и узлы новых моделей авто собственного бренда. Основную часть составят электромобили. Открытие японской трассы запланировано на 2023 год. Планируется, что изначально в новом комплексе будут работать более 3 тысяч сотрудников, а позже руководство автокомпании наймет еще 500 человек.
Новая трасса в Японии станет частью большого испытательного комплекса Toyota. Компания намерена инвестировать в этот проект приблизительно 2,8 миллиарда долларов. В новом центре, который запланировал построить японский автопроизводитель, будут проводиться исследования и разработки, предполагается наличие 11 тестовых треков, копирующих трассу «Северная петля» в Германии. Территориально комплекс расположится на острове Хонсю в Айчи.
Естественно, японская трасса Нюрбургринг будет значительно меньше: протяженность оригинала составляет 20,7 километра, а новой версии – 5,3 километра. Но изменения высоты и углы на трассе будут аналогичны «Северной петле».
Компания Toyota планирует использовать новый комплекс для того, чтобы тестировать агрегаты и узлы новых моделей авто собственного бренда. Основную часть составят электромобили. Открытие японской трассы запланировано на 2023 год. Планируется, что изначально в новом комплексе будут работать более 3 тысяч сотрудников, а позже руководство автокомпании наймет еще 500 человек.
Автор: Ирина Доброва