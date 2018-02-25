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Toyota строит «миниатюрную трассу Нюрбургринг» в Японии
Представители японского автомобилестроителя Toyota строят собственную «миниатюрную трассу Нюрбургринг на территории Японии. На гоночной трассе, которая будет копией легендарного германского Nurburgring, компания намерена испытывать новые автомобили.

Toyota строит «миниатюрную трассу Нюрбургринг» в Японии


Новая трасса в Японии станет частью большого испытательного комплекса Toyota. Компания намерена инвестировать в этот проект приблизительно 2,8 миллиарда долларов. В новом центре, который запланировал построить японский автопроизводитель, будут проводиться исследования и разработки, предполагается наличие 11 тестовых треков, копирующих трассу «Северная петля» в Германии. Территориально комплекс расположится на острове Хонсю в Айчи.

Естественно, японская трасса Нюрбургринг будет значительно меньше: протяженность оригинала составляет 20,7 километра, а новой версии – 5,3 километра. Но изменения высоты и углы на трассе будут аналогичны «Северной петле».

Компания Toyota планирует использовать новый комплекс для того, чтобы тестировать агрегаты и узлы новых моделей авто собственного бренда. Основную часть составят электромобили. Открытие японской трассы запланировано на 2023 год. Планируется, что изначально в новом комплексе будут работать более 3 тысяч сотрудников, а позже руководство автокомпании наймет еще 500 человек.

Автор: Ирина Доброва
Вчера, 20:20
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