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СМИ: Мать Брэда Питта мечтает о его воссоединении с Дженнифер Энистон
Мать Брэда Питта надеется, что ее сын снова воссоединиться со своей экс-супругой Дженнифер Энистон. По словам источников, о таком исходе для актера его родственница мечтает уже более девяти лет.

СМИ: Мать Брэда Питта мечтает о его воссоединении с Дженнифер Энистон

Новость о разводе Дженнифер Энистон всколыхнула общественность, ведь многие сразу начали говорить о ее воссоединении с Брэдом Питтом. Последний тоже недавно пережил расставание с Анджелиной Джоли, и долгое время ходили слухи, якобы найти утешение он старается в общении с бывшей. Мать актера была очень близка с звездой сериала “Друзья”, поэтому после того, как ее сын расстался с ней, все еще сохраняла надежду на то, что они снова найдут друг друга.

СМИ утверждают, что Энистон и мать Питта до сих пор периодически общаются и пишут друг другу письма. Что же до Джоли, то даже несмотря на многолетний брак, свекровь так и не смогла принять новую избранницу своего сына, считая ее разлучницей, разрушившей “идеальный брак”. После новости о разводе Энистон родственница Брэда Питта надеется, что последний попытается вернуть актрису.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:00
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