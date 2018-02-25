Жители Кировска получили предупреждение от МЧС о морозах в -34 градуса Цельсия
Метеорологи отмечают значительное понижение температуры воздуха в Кировской области, прогнозируя на 26 февраля морозы, достигающие местами отметки в -34 градуса Цельсия. МЧС призывает кировчан без особой нужды не находиться на улицах и пользоваться электроприборами, не нарушая электробезопасность.
В обращении МЧС к населению Кировска граждан информируют, что в связи с низкими температурами, местами достигающими -34 градуса Цельсия, возможны сбои в функционировании различных систем жилищно-коммунального городского хозяйства. Также возможно возникновение пожаров ввиду резкого увеличения нагрузок на сеть электроснабжения, а также в результате неисправностей систем печного и газового отопления. Синоптики сообщили в прогнозе на 26 февраля о понижении температуры до -30, а в некоторых местах Кировской области - до -34.
Учитывая погодные условия, МЧС обратилось к гражданам с просьбой о соблюдении правил безопасности при использовании электроприборов для отопления помещений и призывают людей максимально ограничить время своего пребывания на улице.
В обращении МЧС к населению Кировска граждан информируют, что в связи с низкими температурами, местами достигающими -34 градуса Цельсия, возможны сбои в функционировании различных систем жилищно-коммунального городского хозяйства. Также возможно возникновение пожаров ввиду резкого увеличения нагрузок на сеть электроснабжения, а также в результате неисправностей систем печного и газового отопления. Синоптики сообщили в прогнозе на 26 февраля о понижении температуры до -30, а в некоторых местах Кировской области - до -34.
Учитывая погодные условия, МЧС обратилось к гражданам с просьбой о соблюдении правил безопасности при использовании электроприборов для отопления помещений и призывают людей максимально ограничить время своего пребывания на улице.
Автор: Артемов Сергей