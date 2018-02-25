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Ученые определили наиболее безопасную для жизни страну
Определить наиболее безопасную для жизни страну удалось ученым из США, ею стала Исландия. Именно здесь отмечена более высокая средняя продолжительность жизни.

Ученые определили наиболее безопасную для жизни страну


«Исландию по праву можно считать самым безопасным местом в мире. Здесь на сегодняшний день наблюдается наиболее низкий уровень преступности. Эта страна будет привлекательной для тех, кто боится стать «жертвой» онкологических болезней», - отмечают ученые.

Исландия смогла объединить в себе очень важные критерии, такие как очень низкую склонность местных жителей к заболеваниям, практически полное отсутствие природных катаклизмов, чистая экологическая обстановка, низкий уровень преступности и многое другое. Более того, за последние 500 лет жителей данной страны считают самыми счастливыми на планете.

Автор: Сёмина Виктория
Вчера, 17:44
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