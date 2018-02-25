Представлен кинематографический трейлер стратегии Thrones of Britannia
Компания SEGA презентовала общественности кинематографический трейлер стратегии Thrones of Britannia. Последняя представляет собой первый проект в новой подсерии Total War Saga от разработчиков студии Creative Assembly.
Презентованный ролик знакомит геймеров с Фланном Синной, королем Миде, чья цель заключается в объединении разрозненных земель в единое могучее государство. Ради того, чтобы получить желанное, правитель даже готов пойти на небезопасный союз с викингами, понимая, что такие сделки могут дорого стоить. Благодаря видео можно познакомиться также с некоторыми особенностями механики королевства.
Total War Saga: Thrones of Britannia должна порадовать любителей исторических стратегий совмещением зрелищных боев с увлекательной кампанией, которая расскажет игроку о ключевых исторических точках. В ходе игры придется заниматься поисками союзников, участвовать в сражениях, но при этом также учиться вести дипломатию для решения ряда вопросов. На ПК стратегия окажется доступна уже 19 апреля, а в Steam со скидкой доступно оформление предзаказа.
Презентованный ролик знакомит геймеров с Фланном Синной, королем Миде, чья цель заключается в объединении разрозненных земель в единое могучее государство. Ради того, чтобы получить желанное, правитель даже готов пойти на небезопасный союз с викингами, понимая, что такие сделки могут дорого стоить. Благодаря видео можно познакомиться также с некоторыми особенностями механики королевства.
Total War Saga: Thrones of Britannia должна порадовать любителей исторических стратегий совмещением зрелищных боев с увлекательной кампанией, которая расскажет игроку о ключевых исторических точках. В ходе игры придется заниматься поисками союзников, участвовать в сражениях, но при этом также учиться вести дипломатию для решения ряда вопросов. На ПК стратегия окажется доступна уже 19 апреля, а в Steam со скидкой доступно оформление предзаказа.
Автор: Марина Вебер