В Украине стартовали продажи рестайлингового кроссовера Nissan X-Trail
В Украине стартовали продажи рестайлингового кроссовера под названием Nissan X-Trail, который получил более агрессивный и выразительный дизайн. Автопроизводитель сообщает, что новинка оснащена дополнительным пакетом опций.
Обновленный Nissan X-Trail может похвастаться более массивной оптикой, V-образной вставкой большого размера на решетке радиатора, новыми бамперами и нижней частью двери, отделанной хромом. Если сравнивать рестайлинговую версию с предшественником, то она стала длиннее.
Относительно интерьера обновленного Nissan X-Trail, то материалы отделки стали более качественными, а рулевое современное колесо получило обогрев, чем могут похвастаться и задние сидения автомобиля. Кроссовер оснастили системами автоматического торможения и круиз-контролем, а также парковочным ассистентом. X-Trail работает на двухлитровом атмосферном двигателе, который способен генерировать 171 «лошадку». В паре с ним идет бесступенчатая КПП.
Обновленный Nissan X-Trail может похвастаться более массивной оптикой, V-образной вставкой большого размера на решетке радиатора, новыми бамперами и нижней частью двери, отделанной хромом. Если сравнивать рестайлинговую версию с предшественником, то она стала длиннее.
Относительно интерьера обновленного Nissan X-Trail, то материалы отделки стали более качественными, а рулевое современное колесо получило обогрев, чем могут похвастаться и задние сидения автомобиля. Кроссовер оснастили системами автоматического торможения и круиз-контролем, а также парковочным ассистентом. X-Trail работает на двухлитровом атмосферном двигателе, который способен генерировать 171 «лошадку». В паре с ним идет бесступенчатая КПП.
Автор: Ирина Доброва