В Минобороны РФ рассказали о создании сверхзвукового БПЛА большой дальности
В Минобороны России рассказали о разрабатываемом отечественном беспилотном аппарате большой дальности. Речь идет о сверхзвуковом БПЛА, имеющем возможность выполнять маловысотный полёт в автоматическом режиме.
Александр Немов, занимающий пост заместителя начальника НИО Центрального научно-исследовательского института ВВС российского Минобороны, заявил о целенаправленных разработках уникального БПЛА. Речь идёт о комплексе большого радиуса действия, основанного на использовании беспилотной авиации. Аппарат будет способным поражать мобильные и стационарные цели в оперативной стратегической глубине.
Немов подтвердил проведение инженерно-конструкторских разработок, они направлены на создание совершенно нового дистанционно управляемого аппарата, имеющего возможность перемещаться со сверхзвуковой скоростью. Ранее массмедиа сообщали, что безопасность мостового перехода в Керченском проливе будут обеспечивать в том числе и беспилотники.
Александр Немов, занимающий пост заместителя начальника НИО Центрального научно-исследовательского института ВВС российского Минобороны, заявил о целенаправленных разработках уникального БПЛА. Речь идёт о комплексе большого радиуса действия, основанного на использовании беспилотной авиации. Аппарат будет способным поражать мобильные и стационарные цели в оперативной стратегической глубине.
Немов подтвердил проведение инженерно-конструкторских разработок, они направлены на создание совершенно нового дистанционно управляемого аппарата, имеющего возможность перемещаться со сверхзвуковой скоростью. Ранее массмедиа сообщали, что безопасность мостового перехода в Керченском проливе будут обеспечивать в том числе и беспилотники.
Автор: Семен Зайцев