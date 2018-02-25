Бузова поздравила сборную по хоккею с победой на Олимпиаде
Певица Ольга Бузова в своем микроблоге Instagram опубликовала фотографию российских спортсменов, поздравив сборную по хоккею с победой на Олимпиаде 2018. Зимние игры проводились в Пхенчхане.
Известная телеведущая написала комментарий к снимку и поблагодарила российских хоккеистов за победу. Ольга Бузова считает, что «Россию никем и ничем не сломить». По словам знаменитости, сборная из РФ была самой лучшей на Олимпийских играх, что и доказывает полученное золото.
Российские чемпионы обошли соперников из Германии, а счет составил 4:3 в пользу сборной из РФ.
Известная телеведущая написала комментарий к снимку и поблагодарила российских хоккеистов за победу. Ольга Бузова считает, что «Россию никем и ничем не сломить». По словам знаменитости, сборная из РФ была самой лучшей на Олимпийских играх, что и доказывает полученное золото.
Российские чемпионы обошли соперников из Германии, а счет составил 4:3 в пользу сборной из РФ.
Автор: Ирина Доброва