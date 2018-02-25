Эксперты: Голосовые помощники постепенно вытеснят с рынка смартфоны
Со временем голосовые помощники станут настолько многофункциональны и популярны, что вытеснят с рынка смартфоны. Такого мнения придерживаются эксперты, наблюдая за динамикой развития технологий.
Голосовые помощники начали появляться не так давно, затем ими оборудовали смартфоны, чтобы облегчить жизнь пользователей. К примеру, в 2010 году мир увидела разработка Apple — Siri. Однако раньше функционал таких ПО был ограничен составлением маршрута или введением поисковых запросов, а сейчас они помогают регулировать освещение в доме или помогать при вождении. Кроме того, заметно возросло количество устройств, на которых распространены голосовые помощники.
Многие полагают, что голосовые помощники привязаны к одной ОС, но это не так, и большинство из них могут быть использованы на устройствах с другой “операционкой”. Такими темпами смартфоны вскоре уступят свое лидерство на рынке. Есть у виртуальных помощников и минус, заключающийся в простоте хищения хранящейся в “памяти” ПО информации, что угрожает безопасности пользователя.
Голосовые помощники начали появляться не так давно, затем ими оборудовали смартфоны, чтобы облегчить жизнь пользователей. К примеру, в 2010 году мир увидела разработка Apple — Siri. Однако раньше функционал таких ПО был ограничен составлением маршрута или введением поисковых запросов, а сейчас они помогают регулировать освещение в доме или помогать при вождении. Кроме того, заметно возросло количество устройств, на которых распространены голосовые помощники.
Многие полагают, что голосовые помощники привязаны к одной ОС, но это не так, и большинство из них могут быть использованы на устройствах с другой “операционкой”. Такими темпами смартфоны вскоре уступят свое лидерство на рынке. Есть у виртуальных помощников и минус, заключающийся в простоте хищения хранящейся в “памяти” ПО информации, что угрожает безопасности пользователя.
Автор: Марина Вебер