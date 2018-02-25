Тюнинговое ателье RoadShow International представило свою версию Rolls-Royce Wraith
Тюнинговое ателье RoadShow International создало пакет внешних доработок для Rolls-Royce Wraith. Техническая часть автомобиля осталась нетронутой.
И без того дорогой автомобиль стал выглядеть еще более роскошно. Для проекта специалисты выбрали идеально белоснежный оттенок. К этому цвету добавили детали в золоте: колесные болты, фирменные эмблемы, фигурку, украшающую капот. Образ дополняют громадные диски R24 от фирмы Forgiato такого же цвета, на них поставили резину Pirelli.
Под капотом все осталось без изменений: 624-сильный двигатель V12 объемом 6,6 литра, имеющий двойной турбонаддув с максимальной тягой 820 Нм.
И без того дорогой автомобиль стал выглядеть еще более роскошно. Для проекта специалисты выбрали идеально белоснежный оттенок. К этому цвету добавили детали в золоте: колесные болты, фирменные эмблемы, фигурку, украшающую капот. Образ дополняют громадные диски R24 от фирмы Forgiato такого же цвета, на них поставили резину Pirelli.
Под капотом все осталось без изменений: 624-сильный двигатель V12 объемом 6,6 литра, имеющий двойной турбонаддув с максимальной тягой 820 Нм.
Автор: Северов Андрей