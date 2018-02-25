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О наличии у себя аллергии на кроликов британский фокусник узнал через 28 лет выступлений
Всю жизнь 47-летний фокусник из Дарема, расположенного на северо-востоке Англии, был уверен, что болен сенной лихорадкой, и занимался самолечением этой болезни. Оказалось, что у англичанина, ни одно шоу которого не обходится без кроликов, аллергическая реакция на представителей данного вида млекопитающих.

О наличии у себя аллергии на кроликов британский фокусник узнал через 28 лет выступлений


В 1990 году подумывающий о карьере фокусника англичанин из Дарема обзавелся двумя кроликами для выполнения различных трюков. Жена и сын британца поддержали его желание превратиться в доброго мага, и с тех пор мужчина регулярно выступал на различных веселых праздниках в течение 28 лет. Неизменным атрибутом его выступлений были кролики, с помощью которых он проделывал свои фокусы. Как отмечает сам шоумен, на протяжении всех этих лет во время представлений он чувствовал жжение в горле, испытывал приступы кашля и обильное выделение слез.

Британец самостоятельно диагностировал у себя сенную лихорадку и занялся самолечением. Но прием различных лекарственных препаратов не облегчал его состояние. И лишь спустя 28 лет карьеры фокусника мужчина заподозрил, что причина его болезни кроется в ушастых пушистых друзьях. Мужчина решил оставить полюбившуюся профессию, а своих помощников-крольчат отдал в добрые руки.

Автор: Артемов Сергей
Вчера, 23:20
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