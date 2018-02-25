Артист «Цирка Запашного» Мартынов упал из-за незакрепленного карабина
По словам Парвиза Гаджиева, замдиректора по вопросам организации гастролей цирка, артист «Цирка Мстислава Запашного» Антон Мартынов упал во время выступления из-за незакрепленного карабина. Происшествие произошло на арене в Элисте.
Антон Мартынов в ходе выступления сорвался с высоты около 5-6 метров, получив серьезные травмы. У артиста диагностировали серьезный ушиб головы и многочисленные переломы. На данный момент он пребывает в реанимации.
Как отметил Гаджиев, всему виной человеческий фактор, так как карабин был плохо закреплен. В результате этой ошибки во время того, как Мартынов выполнял финальный трюк, ремень выскользнул из карабина. Выяснилось, что не была закручена страховочная шайба, что предусмотрено мерами безопасности. Заместитель директора отметил, что артисты сами подготавливают свое снаряжение перед выступлением и не доверяют эту миссию остальным сотрудникам цирка.
В связи с травмами Антона Мартынова был созван консилиум врачей, в котором приняли участие столичные специалисты, а также их коллеги из Астрахани, Германии и Калмыкии. Артисту решили не проводить операцию и не перевозить в другое медучреждение, чтобы организм не получил дополнительный стресс.
Антон Мартынов в ходе выступления сорвался с высоты около 5-6 метров, получив серьезные травмы. У артиста диагностировали серьезный ушиб головы и многочисленные переломы. На данный момент он пребывает в реанимации.
Как отметил Гаджиев, всему виной человеческий фактор, так как карабин был плохо закреплен. В результате этой ошибки во время того, как Мартынов выполнял финальный трюк, ремень выскользнул из карабина. Выяснилось, что не была закручена страховочная шайба, что предусмотрено мерами безопасности. Заместитель директора отметил, что артисты сами подготавливают свое снаряжение перед выступлением и не доверяют эту миссию остальным сотрудникам цирка.
В связи с травмами Антона Мартынова был созван консилиум врачей, в котором приняли участие столичные специалисты, а также их коллеги из Астрахани, Германии и Калмыкии. Артисту решили не проводить операцию и не перевозить в другое медучреждение, чтобы организм не получил дополнительный стресс.
Автор: Ирина Доброва