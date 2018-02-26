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Подписчики раскритиковали Анфису Чехову за попытку заработать на сыне
Анфиса Чехова призналась, что пытается избавить своего сына Соломона от шрама на лбу. Об этом отечественная телеведущая рассказала поклонникам посредством публикации в Instagram, за что наткнулась на критику от подписчиков.

Подписчики раскритиковали Анфису Чехову за попытку заработать на сыне

Как пояснила Анфиса Чехова, обычно принято считать, что шрамы служат для мужчин украшением. Однако Соломон пока является маленьким мальчиком, а свое “боевое ранение” он заработал, когда только учился ходить. В итоге прямо на лбу у него остался достаточно выразительный шрам. Правда, в большинстве своем публикация носила рекламный характер, но поклонников телеведущей все же порадовал совместный кадр матери с сыном.

Однако в комментариях некоторые фолловеры выступили с критикой в адрес Анфисы Чеховой. “И детей для рекламы использует”, “Ребенком для рекламы пользоваться, как-то не очень”, — возмутились подписчики. Другие же начали оставлять свои рекомендации относительно того, как избавиться от шрамов, а пост успел собрать более 11 тысяч отметок “Мне нравится”.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 00:00
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