Подписчики раскритиковали Анфису Чехову за попытку заработать на сыне
Анфиса Чехова призналась, что пытается избавить своего сына Соломона от шрама на лбу. Об этом отечественная телеведущая рассказала поклонникам посредством публикации в Instagram, за что наткнулась на критику от подписчиков.
Как пояснила Анфиса Чехова, обычно принято считать, что шрамы служат для мужчин украшением. Однако Соломон пока является маленьким мальчиком, а свое “боевое ранение” он заработал, когда только учился ходить. В итоге прямо на лбу у него остался достаточно выразительный шрам. Правда, в большинстве своем публикация носила рекламный характер, но поклонников телеведущей все же порадовал совместный кадр матери с сыном.
Однако в комментариях некоторые фолловеры выступили с критикой в адрес Анфисы Чеховой. “И детей для рекламы использует”, “Ребенком для рекламы пользоваться, как-то не очень”, — возмутились подписчики. Другие же начали оставлять свои рекомендации относительно того, как избавиться от шрамов, а пост успел собрать более 11 тысяч отметок “Мне нравится”.
Как пояснила Анфиса Чехова, обычно принято считать, что шрамы служат для мужчин украшением. Однако Соломон пока является маленьким мальчиком, а свое “боевое ранение” он заработал, когда только учился ходить. В итоге прямо на лбу у него остался достаточно выразительный шрам. Правда, в большинстве своем публикация носила рекламный характер, но поклонников телеведущей все же порадовал совместный кадр матери с сыном.
Однако в комментариях некоторые фолловеры выступили с критикой в адрес Анфисы Чеховой. “И детей для рекламы использует”, “Ребенком для рекламы пользоваться, как-то не очень”, — возмутились подписчики. Другие же начали оставлять свои рекомендации относительно того, как избавиться от шрамов, а пост успел собрать более 11 тысяч отметок “Мне нравится”.
Автор: Марина Вебер