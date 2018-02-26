Москву считают безопасным городом две трети москвичей
В результате опроса, проведенного социологами на официальном сайте мэрии Москвы, выяснилось, что столицу считают безопасной для жизни более 65% москвичей. Такому результату способствовали модернизация систем видеонаблюдения, мониторинг криминогенной обстановки и ряд других мер по повышению безопасности.
По данным социологов, в 2013 году Москву считали безопасным городом лишь 30% жителей столицы. И вот за счет более пристального внимания к сфере безопасности ныне количество москвичей, называющих столицу безопасным местом для проживания, превысило две трети жителей Москвы. За прошедший год, по информации правительства Москвы, значительно уменьшилось количество разбоев, грабежей и особо тяжких преступлений (на 38,4%, 36% и 7% соответственно). На треть стало меньше угонов автомобилей, на 14,4% сократились случаи хулиганств. Также более чем на 27% сократилось число правонарушений, совершенных в общественных местах.
Специалисты регулярно мониторят криминогенную ситуацию в различных районах столицы, модернизируют видеонаблюдение. Также на постоянном контроле находятся нарушения ПДД и проводятся регулярные проверки в общественном транспорте Москвы.
По данным социологов, в 2013 году Москву считали безопасным городом лишь 30% жителей столицы. И вот за счет более пристального внимания к сфере безопасности ныне количество москвичей, называющих столицу безопасным местом для проживания, превысило две трети жителей Москвы. За прошедший год, по информации правительства Москвы, значительно уменьшилось количество разбоев, грабежей и особо тяжких преступлений (на 38,4%, 36% и 7% соответственно). На треть стало меньше угонов автомобилей, на 14,4% сократились случаи хулиганств. Также более чем на 27% сократилось число правонарушений, совершенных в общественных местах.
Специалисты регулярно мониторят криминогенную ситуацию в различных районах столицы, модернизируют видеонаблюдение. Также на постоянном контроле находятся нарушения ПДД и проводятся регулярные проверки в общественном транспорте Москвы.
Автор: Артемов Сергей