NY Post назвала хоккеистов из РФ, выигравших ОИ-2018, «командой без страны»
New York Post опубликовала материалы о российских хоккеистах, признанных чемпионами на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Популярное в США медиа-издание назвало спортсменов из РФ «командой без страны».
В завершающий день международных соревнований, в ходе зимней Олимпиады в Южной Корее, российские хоккеисты на протяжении финального турнира сумели одержать трудную победу у сборной Федеративной Республики Германии. Им удалось выиграть при счёте 4:3. Некоторое время спустя в газете New York Post появилась статья, в ней российских спортсменов назвали «командой без страны». Материалы появились в электронной версии издания, на официальном WEB-сайте опубликован текст под общим наименованием «Команда без страны выигрывает золото хоккейного турнира» (A team without a country wins hockey gold).
Особо отмечено, что газета также разместила ссылку на заметку, она размещена в микроблоге в пользующейся спросом в США соцсети Twitter, причём с таким же точно названием. Опубликованная статья вызвала определённый резонанс среди многочисленных пользователей интернета. Некоторые подписчики написали, что в отличии от российских спортсменов, сборная США, проиграв чехам, выбыла из престижного олимпийского турнира, причём в ходе четвертьфинала, со счётом 2:3.
В завершающий день международных соревнований, в ходе зимней Олимпиады в Южной Корее, российские хоккеисты на протяжении финального турнира сумели одержать трудную победу у сборной Федеративной Республики Германии. Им удалось выиграть при счёте 4:3. Некоторое время спустя в газете New York Post появилась статья, в ней российских спортсменов назвали «командой без страны». Материалы появились в электронной версии издания, на официальном WEB-сайте опубликован текст под общим наименованием «Команда без страны выигрывает золото хоккейного турнира» (A team without a country wins hockey gold).
Особо отмечено, что газета также разместила ссылку на заметку, она размещена в микроблоге в пользующейся спросом в США соцсети Twitter, причём с таким же точно названием. Опубликованная статья вызвала определённый резонанс среди многочисленных пользователей интернета. Некоторые подписчики написали, что в отличии от российских спортсменов, сборная США, проиграв чехам, выбыла из престижного олимпийского турнира, причём в ходе четвертьфинала, со счётом 2:3.
Автор: Семен Зайцев