Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018
exclusive / В мире / Важно

NY Post назвала хоккеистов из РФ, выигравших ОИ-2018, «командой без страны»
New York Post опубликовала материалы о российских хоккеистах, признанных чемпионами на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Популярное в США медиа-издание назвало спортсменов из РФ «командой без страны».

NY Post назвала хоккеистов из РФ, выигравших ОИ-2018, «командой без страны»

В завершающий день международных соревнований, в ходе зимней Олимпиады в Южной Корее, российские хоккеисты на протяжении финального турнира сумели одержать трудную победу у сборной Федеративной Республики Германии. Им удалось выиграть при счёте 4:3. Некоторое время спустя в газете New York Post появилась статья, в ней российских спортсменов назвали «командой без страны». Материалы появились в электронной версии издания, на официальном WEB-сайте опубликован текст под общим наименованием «Команда без страны выигрывает золото хоккейного турнира» (A team without a country wins hockey gold).

Особо отмечено, что газета также разместила ссылку на заметку, она размещена в микроблоге в пользующейся спросом в США соцсети Twitter, причём с таким же точно названием. Опубликованная статья вызвала определённый резонанс среди многочисленных пользователей интернета. Некоторые подписчики написали, что в отличии от российских спортсменов, сборная США, проиграв чехам, выбыла из престижного олимпийского турнира, причём в ходе четвертьфинала, со счётом 2:3.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 17:05
Читайте также
Житель Британии полностью покрыл свое тело
Альфа-Банк рассчитывает на рост розничного
Лондон и Челябинск свяжут международные авиарейсы
Москву считают безопасным городом две трети
О наличии у себя аллергии на кроликов британский
Татьяна Голикова рассказала о низких социальных
Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на
Жители Кировска получили предупреждение от МЧС о
ВМФ России получит новый авианосец
Художница обвинила журнал Maxim в воровстве
Финальный зачет: Самые яркие, необычные и
Российские налоговики выявляют «серые схемы» за
Добавление комментария
Последние новости
26.02, 06:00 Ученый: До следующей мировой войны осталось 100 лет
26.02, 05:30 Новый седан Kia Forte обзавелся бюджетной версией
26.02, 05:00 Фанаты Владислава Галкина не нашли памятник на его могиле
26.02, 04:30 Рита Дакота поделилась трогательным видео с дочерью
26.02, 04:00 Сервис Amazon взял на себя телесериал по «Темной башне»
26.02, 03:30 26 февраля Землю накроет магнитная буря
26.02, 03:00 Житель Британии полностью покрыл свое тело татуировками
26.02, 02:30 Мадонна снова примерила костюм из латекса с фуражкой
26.02, 02:00 Альфа-Банк рассчитывает на рост розничного кредитования
26.02, 01:30 Лондон и Челябинск свяжут международные авиарейсы
26.02, 01:00 Peterbilt 579 получил огромный спальник
26.02, 00:30 Москву считают безопасным городом две трети москвичей
26.02, 00:00 Подписчики раскритиковали Анфису Чехову за попытку
25.02, 23:40 Наталья Орейро восхитила поклонников новой фотосессией
25.02, 23:20 О наличии у себя аллергии на кроликов британский
25.02, 23:00 Британские ученые обеспечат поезда солнечной энергией
25.02, 22:40 В Сети появилось видео со съемок фильма о группе Queen
25.02, 22:20 Дмитрий Нагиев стоя на фоне большого дракона признался,
25.02, 22:00 В Украине стартовали продажи рестайлингового кроссовера
25.02, 21:40 Представлен кинематографический трейлер стратегии