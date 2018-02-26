Peterbilt 579 получил огромный спальник
Автомобиль Peterbilt 579 получил огромный спальник. Новому интегрированному отсеку повышенного объёма производитель дал название UltraLoft. Новинка была презентована несколько дней назад.
В последнее время, отмечают автоэксперты, компания-производитель вынуждена делать рестайлинг модели. За прошедшие 10 лет наблюдается практически полное изменение линейки продукции. В 2012 году, в частности, была представлена модель 579.
Касательно огромных размеров спального отсека эксперты отмечают более раннее производство подобного специализирующимися на этом компаниями. Как отметил руководитель автокомпании Peterbilt Motors, UltraLoft, разработка и тестирование новинки производились совместно с заказчиками.
Новый спальник включает в себя нижнюю кровать 215х106 и верхнюю – с размерами 208х91 см. Дополнительный комфорт обеспечивается возможностью подвешивания 32-дюймового телевизора и установки микроволновой печи UltraLoft.
Новинка уже доступна для потребителя. Ее массовое производство стартует с лета текущего года.
В последнее время, отмечают автоэксперты, компания-производитель вынуждена делать рестайлинг модели. За прошедшие 10 лет наблюдается практически полное изменение линейки продукции. В 2012 году, в частности, была представлена модель 579.
Касательно огромных размеров спального отсека эксперты отмечают более раннее производство подобного специализирующимися на этом компаниями. Как отметил руководитель автокомпании Peterbilt Motors, UltraLoft, разработка и тестирование новинки производились совместно с заказчиками.
Новый спальник включает в себя нижнюю кровать 215х106 и верхнюю – с размерами 208х91 см. Дополнительный комфорт обеспечивается возможностью подвешивания 32-дюймового телевизора и установки микроволновой печи UltraLoft.
Новинка уже доступна для потребителя. Ее массовое производство стартует с лета текущего года.
Автор: Сёмина Виктория