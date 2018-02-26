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Peterbilt 579 получил огромный спальник
Автомобиль Peterbilt 579 получил огромный спальник. Новому интегрированному отсеку повышенного объёма производитель дал название UltraLoft. Новинка была презентована несколько дней назад.

Peterbilt 579 получил огромный спальник


В последнее время, отмечают автоэксперты, компания-производитель вынуждена делать рестайлинг модели. За прошедшие 10 лет наблюдается практически полное изменение линейки продукции. В 2012 году, в частности, была представлена модель 579.

Касательно огромных размеров спального отсека эксперты отмечают более раннее производство подобного специализирующимися на этом компаниями. Как отметил руководитель автокомпании Peterbilt Motors, UltraLoft, разработка и тестирование новинки производились совместно с заказчиками.

Новый спальник включает в себя нижнюю кровать 215х106 и верхнюю – с размерами 208х91 см. Дополнительный комфорт обеспечивается возможностью подвешивания 32-дюймового телевизора и установки микроволновой печи UltraLoft.

Новинка уже доступна для потребителя. Ее массовое производство стартует с лета текущего года.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 01:00
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