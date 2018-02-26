Лондон и Челябинск свяжут международные авиарейсы
Из Челябинска в скором времени можно будет улететь в Лондон, столицу Великобритании. Авиалайнеры свяжут два города международными рейсами, проект запустят в конце марта нынешнего года.
Челябинский аэропорт готовит комплексное мероприятие по запуску трансферных рейсов на Лондон, они будут осуществляться через Санкт-Петербург, об этом информируют уральские медиа-издания, ссылаясь на пресс-службу авиационного предприятия. Согласно маркетингового плана, перелёты станут выполнять ежедневно. Указывается, что для прибытия в лондонский аэропорт Гатвик (Англия) пассажирам необходимо будет сделать предусмотренную логистической схемой пересадку в Петербурге.
Речь идёт о людях, вылетающих из южноуральской столицы, транзитные рейсы будет принимать международный аэропорт Пулково. Особо отмечено, что первый рейс по утверждённому ранее новому маршруту запланировано осуществить 25 марта.
Челябинский аэропорт готовит комплексное мероприятие по запуску трансферных рейсов на Лондон, они будут осуществляться через Санкт-Петербург, об этом информируют уральские медиа-издания, ссылаясь на пресс-службу авиационного предприятия. Согласно маркетингового плана, перелёты станут выполнять ежедневно. Указывается, что для прибытия в лондонский аэропорт Гатвик (Англия) пассажирам необходимо будет сделать предусмотренную логистической схемой пересадку в Петербурге.
Речь идёт о людях, вылетающих из южноуральской столицы, транзитные рейсы будет принимать международный аэропорт Пулково. Особо отмечено, что первый рейс по утверждённому ранее новому маршруту запланировано осуществить 25 марта.
Автор: Семен Зайцев